"جرير للتسويق" للعربية: سنحافظ على مستوى توزيعات الأرباح وخسائرنا في مصر محاسبية

قال رئيس مجلس إدارة جرير للتسويق، محمد العقيل، إنه من الطبيعي تغير نمو الأرباح مع تغير حجم المبيعات وحصة الشركة في السوق، فيما تعدت المبيعات لأول مرة 10 مليارات ريال خلال السنة الماضية.

وأضاف العقيل في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الثلاثاء، أن السوق يوجد فيها ضغط شديد على هامش الربح في قطاع أجهزة الهاتف النقال، نتيجة المنافسة.

وأكد أن الشركة حافظت جيداً على معدل التكاليف العمومية وشهدت نمواً قليلاً جدا، مضيفاً أن السوق فيها تحديات، وطالما نحصل على حصة من السوق يكون العمل جيدا.

وتوقع محمد العقيل، استمرار النمو مع فتح فروع جديدة وإضافة منتجات أخرى إلى التجارة الإلكترونية، التي سجلت ملياري ريال في العام الماضي وهو رقم كبير على مستوى الخليج.

وأشار إلى ارتفاع المنافسة في السوق مع دخول منافسين جدد وزيادة حجم السوق.

وأكد رئيس مجلس إدارة جرير للتسويق، أن حصة الشركة السوقية تختلف من منتج إلى آخر، وهي مرتفعة في المواد المكتبية والمدرسية وجيدة في قطاع الأجهزة الإلكترونية، وتصنف كثاني شركة في حجم السوق بالنسبة لمبيعات الهواتف الذكية القطاعي.

وأوضح أن الحصة السوقية للشركة في قطاع المواد المدرسية قد تصل إلى 40% الكتب العربي والإنجليزي، لكن في مبيعات الشاشات التلفزيونية لا تتجاوز 10%.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على تكلفة التمويل، قال محمد العقيل، إن "جرير للتسويق" قليلة الديون إلى حد ما، وتحافظ على معدل قروض قصيرة وقليلة، من أجل العمليات فقط وتتراوح من صفر إلى 300 أو 400 مليون ريال وتصعد وتنخفض حسب الموسم.

وقال إن الشركة توزع ما بين 80 إلى 100% وستحافظ على نفس نسبة التوزيعات.

وعن تأثير العمليات في مصر، قال محمد العقيل، إن النشاط في مصر عبارة مبان وتجهيزات لفتح 4 أو 5 فروع مرة واحدة، ومعظمها مبان مؤجرة، والدخل من مصر محدود قد يكون 6 إلى 7%، ومع هذه الأحداث توجد فرص في مناطق معينة في مصر، موضحاً أن الخسائر محاسبية فقط، وأسعار العقار لم تنخفض بل ارتفعت.

حققت شركة جرير للتسويق صافي ربح بلغ 973 مليون ريال خلال عام 2023، بنمو نسبته 0.33%، مقابل 969.8 مليون ريال في عام 2022.