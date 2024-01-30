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مستشفيات المانع السعودية
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"مستشفيات المانع" تستهدف التوسع في جميع أنحاء السعودية

أكبر شركة طبية ومزود خدمات رعاية صحية في المنطقة الشرقية

دبي - العربية.نت
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تستهدف مجموعة مستشفيات المانع السعودية، توسيع نطاق أعمالها ليشمل جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة في المنطقة الشرقية.

وتركز المجموعة على التوسع في مدينة الرياض كأول مشروع توسع لها في منطقة جديدة، وفقاً لتصريحات مع "العربية Business".

تأسست مجموعة مستشفيات المانع عام 1949م، وهي أكبر مؤسسة طبية ومزوّد للرعاية الصحية في المنطقة الشرقية، وتتكون محفظتها من 4 مستشفيات و3 مراكز طبية و30 عيادة موزعة على 4 مدن هي الخبر والدمام والجبيل والأحساء. ولديها سعة 1100 سرير.

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ويعمل بها 800 طبيب، و6600 موظف. وتعالج أكثر من 52 ألف مريض سنوياً، بالإضافة إلى علاج 1.6 مليون مراجع للعيادات الخارجية.

وأعلنت مجموعة مستشفيات المانع، عن توقيع شراكة استراتيجية مع فوجي فيلم الشرق الأوسط، بهدف الارتقاء بخدمات التشخيص التي تقدّمها مجموعة مستشفيات المانع من خلال دعمها بحلول تكنولوجية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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