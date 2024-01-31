قاضية أميركية تطالب ماسك برد 56 مليار دولار مكافآت مُنحت من "تسلا"

أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، وحكمت بأن مجلس إدارة الشركة فشل في إثبات "أن خطة التعويضات كانت عادلة" أو تقديم الكثير من الأدلة على أنهم تفاوضوا معه.

انخفض سعر سهم تسلا بنحو 3% بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء بعد أنباء القرار في الدعوى القضائية التي رفعها ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

وطلبت أمس، القاضية كاثلين ماكورميك، مستشارة المحكمة الدستورية، من الأطراف في الدعوى القضائية التشاور بشأن ما يمكن أن يكون أمراً نهائياً يوجه "ماسك" لإعادة التعويض الذي حصل عليه بموجب الخطة.

ويمكن لماسك استئناف القرار أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير.

وأشارت ماكورميك في حكمها المؤلف من 200 صفحة إلى أن حزمة الأجور التي منحتها تسلا إلى ماسك في عام 2018 كانت أكبر خطة تعويض في تاريخ الشركات العامة.

جعلت هذه الحزمة رئيس تسلا وSpaceX مليارديراً وأغنى شخص على هذا الكوكب.

وقد أتاحت تلك الخطة لماسك الفرصة لتأمين 12 شريحة من خيارات أسهم تسلا، والتي سيتم استحقاقها إذا زادت القيمة السوقية للشركة بمقدار 50 مليار دولار، وهو ما تحقق بالفعل.

وسألت ماكورميك في قرارها: "هل كان أغنى شخص في العالم يتقاضى أجراً أكثر مما يستحق؟".

سعر غير عادل

وأضافت، أن المدعي من المساهمين في هذه الدعوى المشتقة يقول ذلك. ويدعي أن مديري شركة تسلا انتهكوا واجباتهم الائتمانية من خلال منح إيلون ماسك خطة مكافآت الأسهم على أساس الأداء.

وكتبت القاضي: "في التحليل النهائي، أطلق ماسك عملية القيادة الذاتية، وأعاد ضبط السرعة والاتجاه على طول الطريق كما يراه مناسباً". "وصلت العملية إلى سعر غير عادل. ومن خلال هذه الدعوى يطلب المدعي رد الاعتبار".

وحكم ماكورميك بأن تورنيتا أثبت أن ماسك "سيطر على تسلا" وأن العملية التي أدت إلى موافقة مجلس الإدارة على تعويضه كانت "معيبة للغاية".

وكتبت أن ماسك كان لديه "علاقات واسعة" مع الأشخاص الذين كانوا يتفاوضون لصالح تسلا بشأن حزمة التعويضات، بما في ذلك أعضاء الإدارة "الذين كانوا مدينين بالفضل لماسك"، ومن بينهم المستشار العام تود مارون، محامي الطلاق السابق الخاص به.

كتب ماكورميك: "لا يوجد دليل أكبر على وضع "ماسك" كمراقب خاص بالمعاملة من موقف مجلس الإدارة تجاه "ماسك" خلال العملية التي أدت إلى المنحة".

"ببساطة، لم تتصرف أي من لجنة التعويضات أو مجلس الإدارة بما يحقق مصلحة الشركة عند التفاوض على خطة تعويضات " ماسك ". وكتبت: "في الواقع، بالكاد يوجد أي دليل على وجود مفاوضات على الإطلاق". "بدلاً من التفاوض ضد " ماسك " بعقلية طرف ثالث، عملت لجنة التعويضات معه، كهيئة استشارية تقريباً".

ولاية ديلاوير

في تغريدة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء، كتب ماسك: "لا تضع شركتك أبداً في ولاية ديلاوير".

واعتمد حكم ماكورميك على نتيجة مفادها أن ماسك، وليس مجلس إدارتها ومساهميها، كان يسيطر على شركة تسلا، على الأقل عندما يتعلق الأمر بمسألة تحديد تعويضاته.

وكتبت القاضي: "بالإضافة إلى حصته البالغة 21.9% من الأسهم، كان "ماسك"، الرئيس التنفيذي المتميز النموذجي، الذي شغل بعضاً من المناصب الأكثر تأثيراً في الشركة (الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، والمؤسس)، وتمتع بعلاقات وثيقة مع المديرين المكلفين بالتفاوض". بالنيابة عن تسلا، وهيمن على العملية التي أدت إلى موافقة مجلس الإدارة على خطة التعويضات الخاصة به.

وقررت المحكمة أن محامي تسلا وماسك "لم يتمكنوا من إثبات أن تصويت المساهمين كان على علم تام لأن بيان الوكيل وصف بشكل غير دقيق المديرين الرئيسيين بأنهم مستقلون وأغفل تفاصيل حول العملية بشكل مضلل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأ ماسك يسعى للحصول على 25% من السيطرة على التصويت على شركة تسلا.

يمتلك حالياً حوالي 13% من أسهم الشركة بالكامل.

وكتب ماسك في تغريدة على موقع X: "أنا غير مرتاح لتطوير شركة تسلا لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من دون التحكم في التصويت بنسبة 25% تقريباً". "يكفي أن أكون مؤثراً، ولكن ليس بالقدر الذي لا يمكن إسقاطي به".