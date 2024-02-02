رأس المال السوقي للبورصة المصرية يستقر أعلى تريليوني جنيه

على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدتها البورصة المصرية على نطاق واسع، فإنها تمكنت من تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم الارتفاع الجماعي لكل المؤشرات.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 2.02% لتربح الأسهم المدرجة نحو 40 مليار جنيه، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 1971 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 2.011 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.8%، مضيفًا نحو 768 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 27666 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 28434 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الحالي. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% مضيفاً نحو 530 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 33883 نقطة إلى نحو 34413 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.8% مضيفاً نحو 327 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 11778 نقطة إلى نحو 12105 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% رابحاً 46 نقطة بعدما زاد من مستوى 6584 نقطة إلى نحو 6630 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% مضيفاً نحو 43 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 9319 نقطة إلى نحو 9362 نقطة. وقفز مؤشر "تميز" بنسبة 2.3% مضيفاً نحو 157 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 6851 نقطة إلى نحو 6694 نقطة. فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1463 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 283.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.669 مليار ورقة منفذة على 1.026 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 210.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.088 مليار ورقة منفذة على 762 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت تعاملات الأسهم على 13.85% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 86.15%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 20.6 مليار جنيه بأسهم المؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 404.5 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 10.6 مليار جنيه، بحجم تداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 429.4 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 31.2 مليار جنيه بحجم تداول 5.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 834 ألف عملية.