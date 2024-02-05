العقود الآجلة للجنيه المصري تهبط 8%.. وهذا سعر الدولار!

ارتفع الجنيه المصري 39% أمام الدولار الأميركي خلال أيام، وسط ارتباك في السوق السوداء، ليصل سعر العملة الأميركية إلى 55 جنيها.

وجاءت الارتفاعات الأخيرة على هامش توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع البرنامج الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار، ليتجاوز 10 مليارات دولار بالاتفاق مع شركاء دوليين مثل مؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الأثناء، انخفضت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم "NDF" للجنيه المصري بنسبة 8% اليوم الاثنين إلى 56.75 جنيه للدولار، للعقود البالغ أجلها 12 شهراً، بحسب بيانات بلومبرغ.

كما تراجع الذهب في الصاغة، ليهبط إلى مستويات 3520 جنيه للغرام عيار 21، وهو أدنى مستوى خلال 3 أسابيع، وفقاً للبيانات التي جمعتها "العربية Business".

على الجانب الأخر، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بنسبة 11.15% على أساس شهري لتهبط إلى مستوى 1167 نقطة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 115% على أساس سنوي.