حققت الصادرات المصرية غير البترولية نموا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.

تضم البيانات التي حصلت عليها "العربية Business" نتائج أعمال 13 مجلسا تصديريا، وفي حين قفزت صادرات ثمانية مجالس، تراجعت صادرات خمسة مجالس أخرى.

وتحاول مصر زيادة الصادرات لتعزيز عوائدها الدولارية خلال المرحلة الحالية، التي تشهد أزمة بسبب نقص الدولار أدت إلى ارتفاعه أمام الجنيه إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

وتستهدف مصر أن تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق وثيقة بعنوان "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري، ضمن برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بإجمالي 300 مليار دولار.

احتلت صادرات قطاع مواد البناء المرتبة الأولى بقائمة الصادرات المصرية القطاعية غير البترولية خلال العام الماضي، بنمو 26%، وبإجمالي إيرادات بلغت 8.781 مليار دولار مقارنة بنحو6.99 مليار دولار في العام 2022.

الكيماويات والأسمدة

وحلت صادرات قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة في المرتبة الثانية ، وإن كانت قد تراجعت بأكثر من ملياري ونصف المليار دولار وبنسبة تراجع 28%، إلى 6.416 مليار دولار مقارنة بنحو 8.971 مليار دولار في عام 2022.

وفي تصريحات سابقة لرئيس المجلس التصديري للكيماويات، خالد أبو المكارم لـ"العربية Business"، قال إن القطاع يستهدف زيادة في صادراته العام الجاري بنحو 10%، رغم صعوبة تدبير العملة الصعبة لتغطية تكلفة استيراد الخامات والمعدات.

أوضح أن تداعيات الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق بمختلف القطاعات، ما تسبب في تغيير بعض السياسات داخل هذه الأسواق ومنها المصرية، وبالتالي ارتفاع أسعار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج الذي انعكس على زيادة تكاليف العمليات الإنتاجية وسعر المنتج النهائي.

الأغذية تواصل النمو

أوضحت البيانات، أن صادرات مصر من الأغذية الطازجة والمُصنعة نمت خلال العام الماضي بنحو 13% لكل قطاع.

وارتفعت صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الماضي لتتجاوز5 مليارات دولار بقليل، للمرة الأولى، وذلك مقارنة بنحو 4.421 مليار دولار في العام السابق له.

كما ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية إلى مستوىً جديد عند 3.688 مليار دولار مقارنة بنحو 3.237 مليار دولار في العام 2022.

نتائج إيجابية للصناعات الهندسية

جاءت صادرات السلع الهندسية بين أبرز القطاعات التي حققت نموًا في العام الماضي، بعد أن زادت بنحو 12% صعودًا إلى 4.336 مليار دولار مقارنة بنحو 3.88 مليار دولار في العام السابق له.

كما نمت صادرات منتجات الأثاث بنحو 10% صعودًا إلى 292 مليون دولار، مقارنة بنحو 266 مليون دولار في عام 2022.

وزادت صادرات الصناعات الطبية خلال العام 2023 بنحو 7% بعد أن سجلت إيرادات بقيمة 608 ملايين دولار مقارنة بنحو 566 مليون دولار في العام السابق له.

وارتفعت صادرات الغزل والنسيج خلال العام الماضي، إلى نحو 1.119 مليار دولار مقارنة بنحو 1.075 مليار دولار في 2022.

وانخفضت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق خلال العام الماضي بنسبة 17% إلى 889 مليون دولار، كما تراجعت صادرات قطاع المفروشات بواقع 8% إلى 542 مليون دولار.

وهبطت صادرات الصناعات اليدوية خلال العام الماضي بنحو 4% إلى 195 مليون دولار، في حين تقلصت صادرات الملابس الجاهزة بنحو 3% إلى 2.430 مليار دولار.