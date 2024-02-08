تقرير: 3200 شركة ناشئة تغلق أعمالها في أميركا خلال 2023

أغلقت 3200 شركة ناشئة أعمالها في أميركا العام الماضي بعد أن جمعت هذه الشركات 27 مليار دولار من التمويل.

وتشير التقديرات إلى أن 90% من الشركات الناشئة، لا تتمكن من الاستمرار.

وأظهر تقرير أن من آخر الشركات التي أغلقت أعمالها هي "Weaveworks" لتطوير التطبيقات والبرامج، بعد نحو عشر سنوات من العمل وحصولها عل تمويلات بأكثر من 60 مليون دولار.

وأعلنت Weaveworks وهي شركة ناشئة تقوم بتطوير التطبيقات عبر أدوات سحابية، أنها ستغلق أبوابها. وقال رئيسها التنفيذي Alexis Richardson إن السوق أصبحت صعبة بالنسبة للعديد من الشركات الناشئة خصوصاً بأميركا".

ويريد، الرئيس التنفيذي السابق لـWeWork آدم نيومان إعادة شراء شركة المكاتب المشتركة المفلسة WeWork، وفقًا لرسالة أرسلها محاميه منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واتهم نيومان WeWork بالعناد على الرغم من وضعها المالي السيئ، وقالت، WeWork، إنها تلقت عروضاً "بشكل منتظم" وتركز على "المصلحة الأفضل" للشركة.

حاولت الشركة أن تتجاوز الإفلاس باستخدام 164 مليون دولار من الأموال النقدية المتوفرة لديها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي/ لكنها تعتقد الآن أن هذا المبلغ غير كاف وتدرس الحصول على قرض إفلاس جديد.

واستدانت شركات مثل؛ Uber و Airbnb و Slack Stripe مليار دولار أو أكثر قبل أن تحقق نجاحات ملموسة. لكن هناك العديد من الشركات الناشئة التي أيضاً جمعت الملايين، ولكنها فشلت أو أغلقت أبوابها بنهاية المطاف.

الأخطاء.. والدروس

في أميركا فقط أغلقت 3200 شركة ناشئة أعمالها عام 2023 جمعت هذه الشركات 27 مليار دولارمن التمويل هذا الرقم لا يشمل الشركات التي فشلت بعد طرحها للاكتتاب العام أو تمكنت من العثور على مشتر لأصولها أو عملياتها.

وتشير تقديرات صادرة عن Embroker أن 90% من الشركات الناشئة، لا تتمكن من الاستمرار، وأن 10% من الشركات الناشئة تتوقف عن العمل خلال السنة الأولى، بينما 70% من الشركات الناشئة تغلق أبوابها خلال سنتين إلى خمس سنوات.