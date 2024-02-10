قفزة كبيرة بمشتريات المستثمرين الأجانب في بورصة مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في الأسهم المصرية، سجلت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام وحتى تعاملات الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب نحو 1.8 مليار جنيه منذ بداية تعاملات 2024 وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. كما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 392.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 91.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 2.8%، والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل المتعاملون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 233.2 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 285 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 90.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 3%، واستحوذ المستثمرين العرب على نحو 6.3%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 28411.41 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 6886.12 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34772.12 نقطة، وهبط مؤشر "تميز" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 6521.48 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%.

وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.330 تريليون جنيه إلى 1.306 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 443.6 مليار جنيه إلى 457.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.