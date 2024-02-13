"بلوم" للعربية: أسهم العقارات في بورصة مصر واعدة.. والقطاع يتجه للصعود

مالت مؤشرات البورصة المصرية لتحقيق مكاسب في تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع.

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وأكد العضو المنتدب لشركة "بلوم" لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، أن أداء السوق الآن يعتبر جيداً في ظل الظروف الآنية وبعد فترات من الصعود المتواصل، مبينا أن الارتفاع الآن بوتيرة متأنية أمر صحي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن القطاع العقاري يعتبر قطاعاً واعداً وأسهمه مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المستثمرين يترقبون العودة إلى نقطة 30 ألفا والتمركز فيها لبعض الوقت.

وتابع: المسألة الأساسية الآن هي مسألة "التعويم المدار"، وهو ما يمثل صداعاً في رأس الحكومة وكذلك في رؤوس المستثمرين.

يشار إلى أن شركة "كومباس كابيتال للاستثمارات المالية"، أكدت أنها تعتزم إطلاق صندوق "C3" للاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الشريك التنفيذي بالشركة طارق عبدالرحمن، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تنتظر الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق صندوق "C3" خلال الأيام المقبلة، ثم موافقة البنك المركزي المصري، نظرا لمساهمة عدد من البنوك في الصندوق.

وأوضح أنه سيتم إطلاق صندوق "C3" بالتعاون مع شركة "سي آي كابيتال"، ويبلغ حجمه 3 مليارات جنيه، وسيتم تنفيذ أول إغلاق للصندوق بقيمة ملياري جنيه.