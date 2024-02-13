"بيتكوين" ترتفع إلى 50 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2021

تحوم عملة بيتكوين حول مستوى 50 ألف دولار بعد أن ارتفعت لفترة وجيزة إلى المستوى الذي تتم مراقبته عن كثب للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، وهي عودة ملحوظة من فضائح العملات المشفرة وعمليات المسح التي ألقت بظلال من الشك على جدوى الصناعة.

ارتفع أكبر أصل رقمي إلى 50328 دولاراً يوم الاثنين في الولايات المتحدة وتم تداوله بسعر 49980 دولاراً اعتباراً من الساعة 7:40 صباحاً يوم الثلاثاء في سنغافورة. لقد تضاعفت قيمتها 3 مرات منذ بداية العام الماضي بعد انخفاض بنسبة 64% في عام 2022. ولا تزال عملة بيتكوين أقل من أعلى مستوى على الإطلاق والذي بلغ حوالي 69000 دولار والذي تم تحقيقه في نوفمبر 2021.

تقلبات الأسعار الجامحة التي شوهدت منذ طرح عملة بيتكوين قبل أكثر من عقد من الزمن كانت منذ فترة طويلة واحدة من عوامل الجذب الرئيسية للمضاربين. على الرغم من الترويج في الأصل كبديل للنظام المالي التقليدي، إلا أن الارتفاع الأخير كان مدفوعاً بالتفاؤل بأن موافقة الولايات المتحدة الشهر الماضي على الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين تؤدي إلى قبول أكبر في الاتجاه السائد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

من جانبه، قال كبير استراتيجيي السوق في شركة Miller Tabak & Co، مات مالي: "هناك الكثير من الحديث عن تدفق الأموال إلى هذا الأصل. وأود أيضاً أن أشير إلى أن اللاعبين في الزخم أصبحوا متحمسين أيضاً".

الرغبة في المخاطرة

يأتي الارتفاع الجديد في أسعار العملات المشفرة في الوقت الذي تؤدي فيه التوقعات بسياسة نقدية أكثر مرونة إلى زيادة جاذبية الأصول الأكثر خطورة. وقال كريس نيوهاوس، محلل التمويل اللامركزي في Cumberland Labs: "لقد انتقلت الرغبة في المخاطرة إلى الأصول الرقمية أيضاً".

كما ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة يوم الاثنين، مع ارتفاع أكبر مستثمر في بيتكوين، شركة "MicroStrategy" بنسبة 11%، ومنصة التداول "كوينباس غلوبال" التي ارتفعت بنسبة 3.8%، وقفزت شركة التعدين "Marathon Digital Holdings" بنسبة 14.2%. يمكن أن تنتشر المعنويات الإيجابية إلى الأسهم الآسيوية المتعلقة بالأصول الرقمية.

واستعادت "بيتكوين" جميع خسائرها منذ الانهيار الداخلي للعملة المستقرة TerraUSD في مايو 2022، والذي أطلق موجة من الإخفاقات التي ساعدت في النهاية على إسقاط بورصة FTX الخاصة بـ Sam Bankman-Fried في نوفمبر 2022.

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة

ظهرت 9 صناديق بيتكوين فورية متداولة في البورصة لأول مرة في 11 يناير، في حين تم تحويل Grayscale Bitcoin Trust الذي مضى عليه أكثر من عقد من الزمن إلى صندوق استثمار متداول في نفس اليوم. وتعد إمكانية الوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة بتوسيع قاعدة المستثمرين للرمز المميز. وقد اجتذبت الصناديق الجديدة نحو 9 مليارات دولار حتى الآن، في حين يبدو أن التدفق الخارجي الذي يزيد عن 6 مليارات دولار من صندوق Grayscale منذ تحويله يفقد قوته.

وقال فادي أبو ألفة، رئيس قسم الأبحاث في شركة كوبر تكنولوجيز المحدودة، وهي شركة أمينة للعملات المشفرة: "تتمتع العملة المشفرة بزخم على خلفية عدة أسابيع خضراء ولديها فرصة كبيرة للارتفاع أكثر".

من جانبه، عزا المستشار المالي لدى Valuechain إدڤيك الترس، في مقابلة مع "العربية Business"، ارتفاع سعر عملة بيتكوين إلى استمرار التدفقات الإيجابية لصناديق التداول بالعملة وهو ما يعكس قبولا كبيرا من المستثمرين المؤسساتيين على "بيتكوين" كأصل استثماري.