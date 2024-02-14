جيف بيزوس يبيع أسهم بقيمة 4 مليارات دولار من أمازون في 4 أيام تداول

لم ينتظر جيف بيزوس طويلاً ليبدأ في الاستفادة من رالي ارتفاعات أسهم شركة "أمازون" في بداية العام.

وبعد أقل من أسبوعين من الكشف عن خطة للتخلص من ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم الشركة التي أسسها، قام بيزوس ببيع 24 مليون سهم بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار. وتمت المبيعات، التي تم الكشف عنها في الإيداعات التنظيمية، على مدى 4 أيام تداول فقط. ثاني أغنى شخص في العالم لم يقم ببيع أسهمه في السابق منذ عام 2021، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ولم يوضح بيزوس سبب بيعه الآن، لكن التوقيت الذي وضع فيه خطة التداول قد يوفر فكرة. أعلن في 2 نوفمبر أنه سينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل. وقد تبنى ما يسمى بخطة 10(ب) 5-1 في الثامن من نوفمبر.

وفرضت ولاية واشنطن ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 7% في عام 2022 – وهو أمر لا تطبقه فلوريدا – مما يعني أن نقل بيزوس من المحتمل أن يوفر له 288 مليون دولار حتى الآن. نظراً لأن بيزوس لم يشتر سوى حصة واحدة من أمازون، فمن الآمن افتراض أنه يمتلك السهم منذ تأسيس الشركة، وبالتالي فإن جميع قيمته تقريباً ستعتبر مكاسب رأسمالية.

وارتفعت أسهم أمازون بنسبة 13% هذا العام حتى إغلاق يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير الذي باع فيه بيزوس الأسهم، وفقاً للإيداع. وانخفضت بنسبة 2.2% إلى 168.64 دولاراً يوم الثلاثاء.

وستكون فاتورة الضرائب البالغة 288 مليون دولار بمثابة مكاسب كبيرة غير متوقعة لواشنطن، التي جمعت 855 مليون دولار من ضريبة أرباح رأس المال العام الماضي، جاء أكثر من نصفها من 10 أشخاص فقط، وفقاً لمسؤولين بالولاية.

تلقت الضريبة بعض التراجع في الولاية. وقال الملياردير كين فيشر في مارس إنه سينقل شركته من واشنطن إلى تكساس، منتقدا الضريبة وقرار المحكمة الذي أيدها. ويمكن لمبادرة الاقتراع أن تشق طريقها إلى الناخبين في نوفمبر الذين يسعون إلى إلغاء الضريبة.