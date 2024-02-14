كيف استفادت البنوك المصرية من ارتفاع أسعار الفائدة؟

قال رئيس مشارك بإدارة البحوث لشركة العربي الإفريقي الدولي للأوراق المالية، هاني عامر، إن الأداء القوي لقطاع البنوك في مصر جاء بدعم نمو القروض بنسبة 30% في الثمانية أشهر الأولى من عام 2023.

وأضاف عامر في مقابلة مع "العربية Business"، أن 5 بنوك مدرجة بالبورصة المصرية كشفت عن نتائج أعمالها منهم البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بنك كريدي أجريكول، مشيرا إلى أن معظم نتائج هذه البنوك كانت قوية جدا.

وذكر أن البنوك سجلت زيادة في الأرباح نتيجة زيادة القروض بنسبة تراوحت بين 25% إلى 30%، نتيجة زيادة أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري في عامي 2022 و2023 بحوالي 11%.

وأوضح عامر أن زيادة أسعار الفائدة حتى تنعكس على أصول البنوك فإنها تستغرق 9 أشهر من وقت إقرارها، بالتالي زيادة الفائدة في عام 2022 كان لها تأثير على نتائج الأعمال الخاص بالبنوك خلال 2023.

وأشار إلى أن نحو 20% إلى 30% من استثمارات البنوك موجه لأذون وسندات الخزانة الحكومية، وتختلف النسبة من بنك لأخر، ولكن هذا هو المعدل في السوق.

وذكر أن ارتفاع قيمة القروض نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، نظرا لزيادة قيمة القروض بالعملة الأجنبية والتي ترتفع عند تقييمها بالجنيه.