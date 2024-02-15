سعر "بيتكوين" يتجاوز منتصف الطريق إلى 100 ألف دولار

فيما تواصل العملات الرقمية المشفرة رحلة الصعود، تستمر "بيتكوين" في حصد المزيد من المكاسب بعدما اخترقت مستوى 50 ألف دولار في التعاملات الأخيرة.

ويشير الصعود الكبير للعملة الأقوى في سوق العملات المشفرة إلى إمكانية تحقيق التوقعات بتسجيل "بيتكوين" مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات العام الحالي. حيث كان بنك "ستاندرد تشارترد"، قد توقع في تقرير، أن التدفق المتوقع في الصندوق المرتقب يتوافق مع وجهة نظر البنك لسعر الـ"بيتكوين" عند 100 ألف دولار حتى نهاية عام 2024.

وبحال تحققت التدفقات، فيعتقد البنك أن سيناريو 200 ألف دولار لـ"بيتكوين" بحلول 2025 هو أمر ممكن.

واستند البنك في توقعاته وتقديراته، إلى أسعار الذهب بعد إطلاق أول صندوق للذهب المتداول في الولايات المتحدة في نوفمبر 2004.

على صعيد التداولات وخلال الـ 48 ساعة الأخيرة من التعاملات، صعدت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 3.6% رابحة نحو 68 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1874 مليار دولار، إلى نحو 1942 مليار دولار في التعاملات الأخيرة.

في صدارة العملات الرقمية الرابحة حلت عملة "بيتكوين" التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 17.1% خلال تعاملات الأسبوع الأخير، مع ارتفاع بنسبة 4.6% خلال الساعات الماضية، ليجري تداولها عند مستوى 52106 دولار، وهو أعلى مستوى للعملة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021.

كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 1022.75 دولار، مستحوذة على نحو 52.66% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.

إيثريوم

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب بنسبة 15% خلال تعاملات الأسبوع الأخير، مع ارتفاع بنسبة 5% خلال الساعات الماضية، ليجري تداولها في تعاملات اليوم، عند مستوى 2785.63 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 334.76 دولار، لتستحوذ على 17.23% من القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية المشفرة.

وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية عند مستوى 97.05 مليار دولار، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 4.99%.

وسجلت عملة "بي إن بي" التي حلت في المركز الرابع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية مكاسب خلال تعاملات الأخير بنسبة 9.4% مع ارتفاع بنسبة 4.7% خلال الساعات الماضية ليستقر سعرها في تعاملات اليوم، عند مستوى 343 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 51.3 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 2.64%.

وفيما حلت عملة "سولانا" في المركز الخامس في ترتيب أكبر العملات الرقمية المشفرة، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 14.6% خلال تعاملات الأسبوع الأخير، مع مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.3% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 115.71 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 50.6 مليار دولار، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 2.60%.

بيتكوين أداة تحوط

قال راشد الخزاعي مدير قسم الأبحاث والتحليل الأساسي TDR Capital، إن السبب الرئيسي وراء تجاوز سعر بيتكوين مستوى 50 ألف دولار هو أن العملة تعتبر أداء التحوط في ظل ظروف السوق الحالية.

وأضاف الخزاعي في مقابلة مع "العربية Business"، أن التعاملات على عملة "بيتكوين" يثبت أنها أداء تحوط مثالية.

وقال الخزاعي إن عملية "التنصيف" المرتقبة لبيتكوين والتي تتم كل 4 سنوات، مشيرا إلى أن هذه رابع عملية تنصيف منذ ظهور بيتكوين.

وأشار إلى أنه في المرات الثلاثة السابقة لعملية التنصيف ارتفع سعر بيتكوين خلال السنة الأولى ما بعد التنصيف بالضعف، وفي آخر مرة زادت 8 أضعاف، مضيفا: "أن الترقب يكون كبيرا للسنة الأولى التي ستتبع عملية التنصيف".