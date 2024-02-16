روبوت ينفذ أول عملية جراحية في محطة الفضاء الدولية.. استغرقت ساعتين

أكمل روبوت جراحي صغير يوم السبت الماضي أول محاكاة لعملية جراحية على محطة الفضاء الدولية، وتم التحكم به من الأرض في ظل انعدام الجاذبية، حسبما قال مطورو التكنولوجيا لشبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

أجرى الروبوت، المعروف باسم spaceMIRA عدة عمليات على الأنسجة المحاكية في المختبر المداري أثناء تشغيله عن بعد بواسطة جراحين من حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر).

ويعد هذا الإنجاز بمثابة خطوة إلى الأمام في تطوير التكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها آثار ليس فقط على السفر الناجح للإنسان إلى الفضاء على المدى الطويل، حيث يمكن أن تحدث حالات طوارئ جراحية، ولكن أيضاً على تسهيل الوصول إلى الرعاية الطبية في المناطق النائية على الأرض.

يتضمن هدف الولايات المتحدة المتمثل في دفع الاستكشاف إلى عمق أكبر في الفضاء إمكانية القيام برحلات قد تستغرق سنوات، حيث يمكن أن تستغرق رحلة الذهاب والإياب إلى المريخ حوالي عامين لتكتمل، وفقاً لوكالة ناسا.

أداة روبوتية مصممة للفضاء

يبلغ وزن الروبوت 2 رطل (0.9 كيلوغرام) فقط، كما أن تصميمه الصغير بحجم الميكروويف يجعله أداة خفيفة الوزن مناسبة للسفر إلى الفضاء. وقال شين فاريتور، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Virtual Incision – المطورة للروبوت - إنه مع إدخال جزء من الجهاز في الجسم لإجراء عملية جراحية، تستخدم الأداة ذراعين لتقليد حركات الإنسان - الذراع اليسرى للإمساك والذراع اليمنى للقطع.

وقال فاريتور، الذي ساعد في تطوير هذه التكنولوجيا لمدة 20 عاما: "إنها تعطي أيدياً وعيوناً أصغر للجراح (على الأرض) وتسمح لهم بإجراء الكثير من الإجراءات بأقل قدر من التدخل الجراحي".

انطلقت SpaceMIRA على متن صاروخ SpaceX Falcon 9 في 30 يناير من محطة كيب كانافيرال للفضاء في فلوريدا ووصلت إلى المحطة الفضائية في 1 فبراير.

كيف تم تنفيذ العرض التوضيحي للروبوت الجراحي؟

وقال فاريتور إن العرض التوضيحي الذي تم يوم السبت دعا الجراح عن بعد إلى التحكم في أيدي الروبوتات لإمساك الأنسجة المحاكية - المصنوعة من الأربطة المطاطية - واستخدام اليد الأخرى لتشريح الأنسجة المرنة بالمقص. وشارك في العملية التي استغرقت نحو ساعتين 6 جراحين أجروا الاختبارات عن بعد باستخدام الروبوت.

وكان أحد التحديات عند محاولة التحكم في الروبوت الموجود في الفضاء من الأرض هو التأخير الزمني بين وقت إرسال الأمر واستقبال الروبوت له. وقال الدكتور مايكل جوبست، جراح القولون والمستقيم الذي شارك في العرض التوضيحي مع SpaceMIRA يوم السبت، إن التأخير كان حوالي 0.85 من الثانية.

وقال جوبست، الذي كان من أوائل الجراحين الذين استخدموا MIRA الأرضية على البشر في الدراسات السريرية، إنه أجرى ما مجموعه 15 عملية جراحية على مرضى من البشر باستخدام النسخة الأرضية من جهاز MIRA، وهو جهاز بحثي غير متاح للبيع.

ومن المقرر أن تعود SpaceMIRA إلى الأرض في الربيع.

وقال فاريتور، وهو أيضاً أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة نبراسكا: "تريد وكالة ناسا الذهاب إلى أبعد من ذلك، وستفرض الرحلات الفضائية الطويلة الأمد متطلبات جديدة على الرعاية الطبية بعدة طرق". "هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها بعد هنا… أردنا فقط أن نظهر ما هو ممكن، ونعتقد أنها خطوة جيدة حقاً في الاتجاه الصحيح".

تعتبر نتائج MIRA أيضاً ذات قيمة لتوسيع الخيارات الجراحية على الأرض، كما هو الحال في المناطق الريفية أو ساحات القتال العسكرية، وفقاً لبيان صحافي صادر عن جامعة نبراسكا.