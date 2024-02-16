مصر.. الشهادات مرتفعة العائد تحصد 642 مليار جنيه في 42 يوماً

نجحت الشهادات مرتفعة العائد التي طرحها أكبر بنكين تابعين للحكومة المصرية، في جمع نحو 642 مليار جنيه خلال 42 يوما فقط.

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا في 4 يناير الماضي عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد شهري يبلغ 23.5%، وأخرى بعائد سنوي يبلغ 27%، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لامتصاص السيولة وتهدئة التضخم المرتفع.

وخلال الفترة من 4 يناير الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس، بلغت حصيلة الشهادات الجديدة لدى البنك الأهلي المصري نحو 415 مليار جنيه، مقابل 227 مليار جنيه في بنك مصر.

وبداية الشهر الماضي، قرر بنكا الأهلي المصري، وبنك مصر، طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل إلى نحو 27% يصرف نهاية مدة الشهادة، وأخرى بعائد يبلغ 23.5% يصرف شهريًا.

حيث قرر البنك الأهلي المصري طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

فيما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ما هو "سمارت" وعاء الادخار الجديد من بنك التنمية الصناعية المصري؟

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.