من هو ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر؟

يتمتع رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، بواحدة من أكبر الثروات في الشرق الأوسط والأغنى بين المليارديرات في مصر، رغم نقل مقر إدارة أعماله إلى لندن قبل قرار بنقل مكتب العائلة "NNS"، إلى أبوظبي مطلع العام الجاري.

ويعد أهم أصول ساويرس هي حصة 39% في مجموعة الأسمدة OCI المتداولة علناً، وفقاً للتقرير السنوي للشركة لعام 2021. ويمتلك ساويرس الأسهم بشكل مباشر ومن خلال الشركة القابضة "Capricorn Capital BV" ومقرها هولندا. أسس والده الملياردير أنسي ساويرس، الشركة السابقة لشركة OCI، شركة أوراسكوم للإنشاءات، في عام 1950. ويمتلك شقيقه الأكبر، سميح، أيضاً أسهماً في الشركة.

يحمل ناصف ساويرس شهادة بكالوريوس الفنون والعلوم من جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وتعهد بتقديم 24 مليون دولار للمدرسة في عام 2019 لمساعدة الطلاب المصريين وتمويل برنامج التعليم التنفيذي.

وفي الآونة الأخيرة لم تصبح حصصه في الأسهم هي أكبر أصوله، إذ إن النقدية هي الأصل الأكبر، والتي تتماشى مع تصريحاته الأخيرة لصحيفة "فايننشال تايمز"، حيث تسعى شركته إلى إعادة هيكلة الأصول والاحتفاظ بنقدية كبيرة للمساعدة في تنويع الاستثمارات في العديد من القطاعات، والتي ليست بالضرورة في الأسمدة.

كما أن لديه حصة في شركة أديداس، الشركة المصنعة للأحذية والمعدات الرياضية. كما يمتلك 7% من حقوق التصويت في شركة هيرتسوجيناوراخ، ومقرها ألمانيا، من خلال شركة Elian Corporate Trustee ومقرها جزر كايمان، وفقاً لإعلان الشركة بتاريخ 20 سبتمبر 2022.

وتشمل ممتلكاته الأخرى حصة 5% في شركة Arkema، وهي شركة كولومبية لإنتاج المواد المتخصصة ومقرها فرنسا، وحصة 6% في MSG Sports، الشركة القابضة الرياضية التي تدير فريق كرة السلة نيويورك نيكس وفريق الهوكي نيويورك رينجرز.

ووفقاً لـ "بلومبرغ"، فإن ثروة ساويرس تبلغ 8.6 مليار دولار، ويتم حساب ممتلكاته النقدية بناءً على تحليل أرباح الأسهم والضرائب وأداء السوق والمعاملات الداخلية بما في ذلك دفعة بقيمة 3.8 مليار دولار قام بها في يناير 2008 للحصول على أسهم في لافارج.

يدير ساويرس شركة "OCI"، إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في تكساس وأيوا، ومدرجة في بورصة يورونكست أمستردام.

بالإضافة إلى شركة أوراسكوم للإنشاءات، وهي شركة للهندسة والبناء، يتم تداول أسهمها في بورصتي القاهرة وناسداك دبي.

تعاون ناصف ساويرس مع ويس إيدينز، التابع لمجموعة Fortress Investment Group، لشراء نادي أستون فيلا لكرة القدم الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبرز المحطات في تكوين ثروته

أسس ساويرس في عام 1976 شركة مقاولات جديدة، أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

1998 أصبح الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.

في عام 1999 أدرجت شركة OCI أسهمها في البورصة المصرية، وجمعت 109 ملايين دولار.

2007 استحوذت على حصة قدرها 10% في شركة مواد البناء Texas Industries.

2008 باعت أصول الأسمنت الخاصة بشركة OCI إلى شركة "لافارج" مقابل 12.8 مليار دولار.

2008 توسعت شركة OCI لتشمل الأسمدة؛ شراء الشركة المصرية للأسمدة.

2013 نقل أسهم OCI من القاهرة إلى أمستردام.

وفي عام 2014 فازت OCI بقضية ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر.