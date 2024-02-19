ارتفاعات قوية للأسهم اليابانية.. هل تحتفل الأسواق بالركود؟

تحدت سوق الأسهم اليابانية البيانات الاقتصادية القاتمة وسجلت ارتفاعًا قوياً، مما رفع الأسهم الآسيوية الأوسع وأنهى الأسبوع بشكل مزدهر. فقد أغلق مؤشر "نيكاي 225" القياسي في اليابان فوق 38 ألف نقطة لليوم الثاني على التوالي، أي أقل بقليل من ذروته التاريخية التي بلغها في ديسمبر 1989.

وجاءت مكاسب سوق الأسهم، التي أعقبت انتعاش وول ستريت، على الرغم من البيانات الرسمية التي أظهرت أن البلاد انزلقت إلى الركود في عام 2023، لتفقد تاجها كثالث أكبر اقتصاد في العالم.

في مذكرة بحثية حديثة، قال الخبير الاستراتيجي المقيم في طوكيو في "جابان ماكرو"، إن "ارتفاع الأسهم اليابانية لمدة تسعة أشهر ليس له علاقة بالاقتصاد، ولهذا السبب، فإن قراءة الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة (للربع الرابع) وانكماش الاقتصاد من حيث القيمة بالدولار الأميركي بسبب ضعف الين لا يردع المستثمرين".

وأضاف: "إن نافذة الفرصة التي خلقها ضعف الين تشجع المستثمرين الدوليين، حيث يعتقدون أنها ستغلق قريبًا".

وانخفض الين أكثر من 6% مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، بعد أن خسر نحو 8% مقابل الدولار في عام 2023. ويجعل ضعف الين أسهم الشركات اليابانية أرخص بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

كما سقطت المملكة المتحدة في حالة ركود خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023، وانخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في يناير. وقال المحللون وفق شبكة "سي إن إن"، إن البيانات يمكن أن تقلب الموازين لصالح قيام محافظي البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة.

يرى الشريك الإداري في "إس بي آي آسيت مانجمنت"، ستيفن إينيس، أنه "يمكن للمؤشرات الاقتصادية الأضعف أن تمهد الطريق لسياسة نقدية أكثر مرونة نسبيًا، مما يوفر خلفية صعودية للأسواق الآسيوية، خاصة من منظور أسعار الفائدة، إن لم يكن اقتصاديًا في نهاية المطاف".

كما ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى بعد المكاسب في نيويورك. أغلق مؤشر "إم إس سي آي" الأوسع للأسهم الآسيوية، باستثناء اليابان، مرتفعًا بأكثر من 1%.

وفي وول ستريت، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي بلغ 5029.73 بنهاية الأسبوع، حيث انتعشت الأسهم الأميركية من خسائر حادة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، في حين أنهى مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا ارتفاعا بنسبة 0.3%.

وارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 2.5%، في حين ارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا بنسبة 1.3%. وظلت الأسواق في البر الرئيسي للصين مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وسوف يتم استئناف التداول في 19 فبراير/شباط.