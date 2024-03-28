"بلومبرغ": أثرياء روس يعتزمون تغيير وجهتهم إلى أوروبا

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قبل عامين، أصبحت دبي وجهة مفضلة لدى الروس الذين يتطلعون إلى جمع الأموال أو بناء حياة جديدة بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا. لكن هذا الإغراء يتضاءل الآن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة صرامة البنوك في تطبيق العقوبات الأميركية.

تظهر تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات العربية المتحدة علامات التباطؤ، وفقاً لمصرفيين ومسؤولين تنفيذيين ومتخصصين في الاستثمار. ولم يتوقع أي منهم حدوث هجرة جماعية واسعة النطاق للأموال النقدية بالفعل من الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك يقول المسؤولون التنفيذيون إنها يبدو أنها استوعبت معظم فوائد الأموال الروسية ومن غير المرجح أن تشهد المزيد من التدفقات الكبيرة.

يفكر بعض الوافدين الروس في الانتقال إلى ولايات قضائية جديدة أو حتى العودة إلى ديارهم، حيث يؤدي اندفاع المغتربين إلى دبي إلى ارتفاع الإيجارات والنفقات اليومية. وعلى عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا تفرض الدولة الخليجية عقوبات على روسيا. ومع ذلك، من المرجح الآن أن تواجه الكيانات الروسية التي تفتح حسابات مصرفية تدقيقاً من البنوك المحلية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

وترى شركة استشارات الهجرة القائمة على الاستثمار "هينلي آند بارتنرز"، أن عدداً أقل من الروس يستقرون في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لرئيس الشركة في الشرق الأوسط، فيليب أمارانتي، "وبالتالي فإن الاتجاه يتجه نحو الانخفاض". وقال "في الواقع، قام بعض عملائي الروس إما بتقليص حجم أصولهم العقارية في دبي التي اشتروها قبل عامين، واحتفظوا بقاعدة صغيرة هنا، لكنهم عادوا إلى موسكو أو إلى مناطق قضائية أخرى متاحة وجذابة للغاية مثل موريشيوس".

قالت مصادر مطلعة إن البنوك في الإمارات، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، شددت التدقيق في الكيانات الروسية، وحاولت في الأشهر الأخيرة ضمان قدر أكبر من الامتثال للعقوبات الأميركية.

وأوضح مصرفيون مقيمون في دبي أنه على الرغم من أن متوسط الطبقة المتوسطة الروسية التي لا تخضع للعقوبات لم تواجه إلى حد كبير مشكلات كبيرة في فتح الحسابات، إلا أن البنوك رفضت العديد من الروس الخاضعين للعقوبات. وأفادت بعض المصادر، أن بعض الأشخاص الذين لديهم انتماءات سياسية أو اتصالات بالأشخاص الخاضعين للعقوبات واجهوا أيضاً صعوبات في إدارة الحسابات المصرفية.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان إنه ملتزم بمكافحة الجرائم المالية ويتبع "العقوبات الدولية المطبقة"، لكنه امتنع عن التعليق على التفاصيل.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر، أن شركة نوريلسك نيكل، أكبر شركة تعدين في روسيا، قررت أيضاً عدم بدء التداول في الإمارات بسبب مشكلات لوجستية ومصرفية.

وفي أعقاب الغزو مباشرة، أفاد وكلاء العقارات في دبي عن زيادة في عدد الأثرياء الروس الذين يبحثون عن العقارات في أرقى أحياء الإمارة.

ولا تقدم دولة الإمارات إحصائيات عن التدفقات الوافدة حسب الجنسية. ومع ذلك، في تصنيفات مشتري العقارات، تراجع حاملو جوازات السفر الروسية الآن إلى المركز الثالث في العام الماضي، متخلفين عن المواطنين الهنود والبريطانيين، بعد أن احتلوا المركز الأول في عام 2022، وفقاً لشركة بيترهومز للوساطة في دبي. وفي مقابلة مع شبكة CNBC في شهر يناير، قال رئيس شركة التطوير العقاري داماك العقارية دبي، إن الطلب الروسي يتباطأ على الرغم من أن المشترين الآخرين يعرقلون السوق.

على المدى الطويل

وفي الوقت نفسه، حتى الشركات الروسية التي لم تواجه مشاكل مصرفية واجهت صعوبات أخرى. قدمت شركة الأسمدة المسجلة في سويسرا EuroChem Group - التي أسسها الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، الخاضع للعقوبات والذي يحمل جواز سفر إماراتي – نفسها لوسائل الإعلام المحلية في حفل استقبال في نادي الفنون الساحر بدبي العام الماضي. وقال أشخاص مطلعون على الأمر، إنهم منذ ذلك الحين قلصوا عدد موظفيهم المحليين.

وقالت المصادر إنه في الأشهر الأخيرة، تم نقل العديد من الوظائف، بما في ذلك العلاقات العامة، إلى موسكو جزئياً لأن الحفاظ على العمليات في دبي مع ارتفاع قياسي في الإيجارات وفواتير المدارس كان مكلفاً للغاية. وقالوا إن شركة الأسمدة لم تواجه مشكلة مع حساباتها المصرفية في الإمارات العربية المتحدة وتواصل تشغيلها.

وقالت شركة يوروكيم في بيان لها إنها أعادت تنظيم بعض وظائفها في الإمارات العربية المتحدة، حيث خفضت بعض الموظفين، بينما أضافت أشخاصاً في أقسام مثل الامتثال. وقالت: "إنها عملية عمل روتينية تحركها أهدافنا التنظيمية الداخلية".

العديد من الروس في دبي الذين أجرت "بلومبرغ" مقابلات معهم قالوا، إنهم يدرسون الانتقال إلى أوروبا أو أماكن أخرى على المدى الطويل مع دخول الحرب عامها الثالث.

وقالت ماريا، وهي مصممة روسية تبلغ من العمر 42 عاماً، إن ارتفاع تكاليف المعيشة في دبي وحرارة الصحراء في الصيف أجبرتها على التفكير في خيارات مثل فرنسا أو برلين لعائلتها. وطلبت التعريف باسمها الأول فقط للحفاظ على سرية تفاصيلها الشخصية.

ترك إيفان كوزلوف، 37 عاماً، وظيفته كمنظم للمشتقات المالية في شركة VTB Capital في موسكو منذ أكثر من عامين، وعاش مع عائلته في تركيا لمدة شهرين تقريباً ثم وصل إلى دبي في مايو 2022، حيث شارك في تأسيس شركة Resolv Labs، التي تقدم خدماتها من المنتجات الاستثمارية القائمة على التشفير.

وبينما تقترب الشركة الناشئة من نهاية عملية جمع الأموال، يفكر كوزلوف في الانتقال إلى أوروبا، وربما إلى إسبانيا، حيث يعيش أحد شركائه التجاريين. وقال إنه على الرغم من أن الإمارات العربية المتحدة مكان جيد لممارسة الأعمال التجارية، إلا أنه يعاني من مشكلات تتعلق بنمط الحياة مثل الصيف الحار والفرص المحدودة للمشي في الهواء الطلق.

التأثير الهامشي

وفي أواخر فبراير/شباط، تمت إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية للرقابة العالمية، وقالت مصادر لـ "بلومبرغ" إن ذلك جعل الإمارات ومؤسساتها المالية أكثر صرامة في التعامل مع الكيانات أو المديرين التنفيذيين الروس، خاصة أولئك الذين يواجهون عقوبات.

وقال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد، إن التأثير على اقتصاد الإمارات سيكون هامشياً نسبياً نظراً للاهتمام من الأثرياء في أجزاء أخرى من العالم.

والروس ليسوا مستعدين للتخلي عن الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل. قامت الشركة المتحدة لإنتاج الألمنيوم، روسال إنترناشيونال، بنقل عمليات التجارة العالمية إلى دبي في نهاية العام الماضي.

ولا يزال تجار النفط، الذين انتقل الكثير منهم من جنيف ولندن في بداية الحرب، يفضلون الإمارات العربية المتحدة، ويستخدمون الدرهم كبديل مناسب للدولار، وفقاً لبعض الأشخاص المطلعين على الأمر. لكن حتى هذه المجموعة واجهت تدقيقاً أكثر صرامة منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما عززت الولايات المتحدة تطبيق عقوباتها المتعلقة بسقف الأسعار على النفط الخام، حسبما قال الأشخاص.

وعلى الرغم من الضغوط، يترك الروس بصماتهم على دبي. لديهم الآن مرافق طبية خاصة بهم وأطباء أسنان وأكاديمية لكرة القدم في الإمارة.