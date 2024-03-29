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شركة بروج الإماراتية (المصدر: وام)
شركة بروج الإماراتية (المصدر: وام)
أبوظبي

شركة بروج الإماراتية تسعى لللتوسع في آسيا

دبي - العربية.نت
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يسعى أكبر منتج للمواد الكيميائية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق هدف التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حتى في الوقت الذي يعمل فيه أكبر مساهميها فيه على صفقة اندماج بقيمة 30 مليار يورو (32 مليار دولار) مع وحدة تابعة لشركة "أو إم في" OMV النمساوية.

وقال سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة بروج في بيان إن "فرصة النمو المتسارع" لشركة بروج وصلت إلى مرحلة القابلية للتنفيذ. ويشغل الجابر أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي تمتلك حصة أغلبية في "بروج". ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى عن الصفقة المحتملة في البيان الخاص بسياسة توزيع الأرباح، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

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وقال الرئيس التنفيذي هزيم سلطان السويدي في مقابلة هذا الشهر إن "بروج" تقوم بتقييم الخيارات، خاصة في الأسواق الآسيوية الرئيسية بما في ذلك الهند والصين. كما تسعى شركة أدنوك، المساهم الرئيسي فيها، إلى تحقيق النمو الدولي.

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