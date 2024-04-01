أسعار الذهب في مصر تتراجع بالربع الأول بعد صعود قياسي خلال 2023

دقيقتان للقراءة

بعد موجة من الارتفاعات القياسية بأسعار الذهب في السوق المصرية خلال العام 2023، بدأت الأسعار في التراجع لتسجل خسائر تقترب من 3% في نهاية تعاملات الربع الأول من 2024.

جاء استقرار سوق الذهب بعد القرارات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي المصري خلال شهر مارس/آذار الماضي، سواء بزيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس مرة واحدة، أو تحريك أسعار صرف الدولار.

وتشير البيانات المتاحة، إلى تراجع أسعار الذهب بالسوق المصرية خلال الربع الأول من 2024 بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت الأونصة بالبورصة العالمية بنسبة 8.2%، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة منتصف 2024.

ووفق بيان، كشف المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 85 جنيهاً خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 في مطلع العام الجاري 2024 عند مستوى 3175 جنيهاً، ولامس مستوى 3900 جنيه، وأنهى تعاملات الربع الأول عند مستوى 3090 جنيهاً مع نهاية مارس/آذار.

في حين ارتفعت الأونصة بالبورصة العالمية بنحو 171 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولاراً، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولاراً.

وذكر البيان أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 5.6%، وبقيمة 165 جنيهاً خلال تعاملات شهر مارس فقط، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2925 جنيهًا، ولامس مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهاً.

في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 9.2%، وبقيمة 188 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2045 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولاراً.

وارتفعت أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنسبة 2.1%، وبقيمة 65 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3090 جنيهاً. في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 3.1%، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2233 دولاراً.

وسجل غرام الذهب عيار 24 سجل 3532 جنيهاً، وغرام الذهب عيار 18 سجل 2649 جنيهاً، فيما سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 2060 جنيهاً، وسجل الجنيه الذهب نحو 24720 جنيهاً.