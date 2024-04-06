"سيارة طائرة" بمواصفات خارقة: الإقلاع يستغرق 3 دقائق فقط

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ابتكرت شركة ناشئة في أوروبا مركبة خارقة تستطيع التحول من سيارة إلى طائرة خلال ثلاث دقائق فقط، وباعت هذه الشركة التقنيات اللازمة لعملاق صيني، وهو ما يعني أن هذه المركبة قد تغزو العالم قريباً وبأسعار تنافسية، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار منذ سنوات إلى هذا النوع من السيارات.

و"السيارة الطائرة" التي تتمتع بمواصفات خارقة يُمكن أن تحلق في السماء وترتفع عن الأرض خلال ثلاث دقائق فقط، ويتوقع أن تصبح رائجة في كثير من دول العالم قريباً بعد أن يتم السماح باستخدامها.

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية عن هذه المركبة، واطلعت عليه "العربية نت"، إن هذه السيارة قد تُصبح سيارة الأجرة الرائجة في سماء بريطانيا اعتباراً من العام 2028.

والسيارة الطائرة تحمل اسم "Air Car" وهي من إنتاج شركة "كلاين فيجين" في سلوفاكيا، وهي أول مركبة طائرة في العالم حصلت على اعتماد وترخيص من السلطات الحكومية لاستعمالها بعد أن خضعت للاختبارات اللازمة، بما فيها اختبارات السلامة العامة.

وفي حين أن السيارة معتمدة بالفعل للطيران في سلوفاكيا، فقد تم الآن بيع هذه التكنولوجيا إلى شركة صينية، حيث تقول شركة "كلاين فيجين" أن التحول إلى الصين "سيعمل على تسريع التقدم نحو تصنيع السيارات الطائرة في السوق الشامل"، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" عن الشركة.

وتأتي هذه الأخبار بعد وقت قصير من إعلان الحكومة البريطانية أن سيارات الأجرة الطائرة سوف تحلق في سماء بريطانيا بحلول عام 2028.

وسيارة "إير كار" هي مركبة ذات وضع مزدوج، يمكنها الوصول إلى ارتفاعات تزيد عن 8000 قدم وسرعات تزيد عن 100 ميل في الساعة. وتم اعتمادها للطيران في سلوفاكيا في عام 2022 بعد إكمال أكثر من 200 عملية إقلاع وهبوط خلال 70 ساعة من اختبارات الطيران الصارمة وفقاً لمعايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.

وبحسب المعلومات المنشورة فقد تم بيع هذه التكنولوجيا مؤخراً لشركة في الصين تُدعى (Hebei Jianxin Flying Car Technology Company) فيما لم يتم الكشف عن المبلغ النهائي للصفقة.

وتمنح اتفاقية الترخيص هذه الشركة الصينية حقوقاً حصرية لتصنيع وتوزيع السيارات الطائرة باستخدام تقنية الشركة السلوفاكية الأم داخل منطقة جغرافية "محددة"، وهي منطقة لم يتم الكشف عنها أيضاً.

وقال أنطون زاجاك، المؤسس المشارك في شركة "كلاين فيجين" إن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مهمتنا لتوسيع الوصول العالمي إلى حلول التنقل الثورية ودفع التقدم في الصناعة.

وقامت الشركة الصينية التي اشترت التكنولوجيا ببناء مطارها الخاص ومدرسة الطيران بالفعل، وسط توقعات بأن تكون هذه التكنولوجيا قادرة على مساعدة الشركة على التفوق على منافسيها.

ووفقا لبنك "مورغان ستانلي" الأميركي فمن المتوقع أن يصل السوق العالمي للسيارات الطائرة إلى تريليون دولار في عام 2040، قبل أن يقفز إلى 9 تريليون دولار في عام 2050.

والصين في طريقها للاستحواذ على 23% من السوق بحلول عام 2050، لتكون في المرتبة الثانية بعد حصة الولايات المتحدة البالغة 27%.

وقال جو ليانغ، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير السيارات الطائرة الصينية (Aerofucia) إن طفرة السيارات الطائرة في الصين سوف "تتفوق على كهربة السيارات". وقال ليانغ: "إن التسويق التجاري الكامل للسيارات الطائرة في الصين سيبدأ إما في عام 2025 أو 2026".