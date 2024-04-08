طالب بإقالة قاضٍ.. البرازيل تحقق مع "إيلون ماسك"

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لا يغيب الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك عن ساحة الأخبار أبداً، فهو يمتلك جديداً دوماً.

ماسك: سنخسر كل شيء

فقد أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية، الأحد، بفتح تحقيق بحقّ إيلون ماسك بعدما اتّهمه مالك منصّة إكس بـ"خيانة الدستور".

وفي مذكرة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أمر القاضي ألكسندر دي مورايس بفتح تحقيق بحق ماسك بشبهة "استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية".

كما حذّر منصّة إكس من مغبة عصيان أيّ أمر قضائي، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيلها أي حساب أصدرت المحكمة العليا أمراً بحظره، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يعاد تفعيله.

وبأحرف كبيرة كتب القاضي في المذكرة الصادرة، أمس الأحد، أن "شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!".

سلسلة هجمات

أتت هذه الخطوة ردّاً على سلسلة هجمات شنّها اعتباراً من مساء السبت الماضي مالك "إكس" على القاضي.

وطالب ماسك "باستقالة القاضي أو إقالته"، وذلك لإصداره أحكاماً قضت بإغلاق حسابات مشبوهة على شبكة التواصل الاجتماعي.

وقال الملياردير الذي يمتلك أيضاً شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إنّه من المحتمل أن تخسر شركاته كلّ مداخيلها في البرازيل وأن تضطر لإغلاق مكاتبها هناك، مرفقا كلامه بجملة: "لكنّ المبادئ أهمّ من الربح".

في حين برر القاضي أمر الإغلاق بأن تلك الحسابات تنشر معلومات مضلّلة.

إلى ذلك، استأنف ماسك يوم الأحد هجومه على القاضي، متّهماً إياه بأنّه خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر، وطالب الملياردير باستقالة القاضي أو إقالته.