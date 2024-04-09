بعد أزمة عملة كارثية.. "HSBC" يبيع وحدته بـ 550 مليون دولار في هذه السوق الناشئة!

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وافق بنك HSBC العالمي على بيع وحدته التابعة في الأرجنتين لشركة الخدمات المالية Grupo Financiero Galicia مقابل 550 مليون دولار مع تركيزه على العمليات الأساسية في آسيا، حسبما أعلن، اليوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي، نويل كوين، في بيان: "تعد هذه الصفقة خطوة مهمة أخرى في تنفيذ استراتيجيتنا وتمكننا من تركيز مواردنا على الفرص ذات القيمة الأعلى عبر شبكتنا الدولية".

وأضاف أن البنك المدرج في لندن يتوقع أن يتكبد خسارة قبل خصم الضرائب بقيمة مليار دولار عند التصرف في الربع الأول، في حين يخضع السعر لتعديلات اعتمادا على أداء الأعمال قبل إغلاق الصفقة.

وقال كوين: "إن بنك HSBC الأرجنتين هو عمل يركز إلى حد كبير على المستوى المحلي، مع اتصال محدود ببقية شبكتنا الدولية".

"علاوة على ذلك، ونظراً لحجمها، فإنها تولد أيضاً تقلبات كبيرة في أرباح المجموعة عندما يتم ترجمة نتائجها إلى الدولار الأميركي".

ويعاني اقتصاد الأرجنتين من تضخم سنوي يتجاوز 200%، وعملة البيزو شديدة التقلب.

وأضاف بنك HSBC يوم الثلاثاء أنه بعد إتمام الصفقة، فإنه سوف يشطب 4.9 مليار دولار من خسائر العملات الأجنبية التاريخية، المرتبطة جزئياً بالانخفاض الحاد في قيمة البيزو الذي أعلنه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في أواخر العام الماضي.

تمتلك الشركة الأرجنتينية شبكة تضم أكثر من 100 فرع وتوظف 3100 شخص. لديها حوالي مليون عميل وحققت إيرادات العام الماضي بلغ مجموعها 774 مليون دولار.

وقال كوين إن بنك HSBC يظل ملتزماً بأعماله في المكسيك والولايات المتحدة وخدمة العملاء الدوليين عبر شبكته العالمية.

وتأتي عملية سحب الاستثمارات الأخيرة للبنك بعد أن أتم الشهر الماضي بيع عملياته الكندية إلى Royal Bank of Canada مقابل 10.1 مليار دولار، في صفقة تم الإعلان عنها لأول مرة في أواخر عام 2022.

وفي أوروبا، باع البنك عملياته المصرفية للأفراد في فرنسا في بداية العام مقابل مبلغ لم يكشف عنه لمجموعة ماي موني، التي يسيطر عليها صندوق الأسهم الخاصة الأميركي سيربيروس.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية HSBC لتبسيط العمليات وإعادة تركيزها على منطقته الرئيسية في آسيا.

أعلن بنك HSBC في فبراير عن أرباح سنوية مرتفعة بفضل تضخم أسعار الفائدة العالمية، لكنه كشف أيضاً عن رسوم انخفاض القيمة الضخمة المرتبطة بمشاكل القطاع العقاري في الصين.

وقد اهتز أداء الشركة بسبب انخفاض القيمة بمقدار 3 مليارات دولار المرتبط بحصتها البالغة 19% في بنك الاتصالات الصيني، الذي تضرر من شطب القروض العقارية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التخارج من السوق الأرجنتينية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وسيظل خاضعاً لشروط بما في ذلك الموافقات التنظيمية.