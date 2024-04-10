اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الجنيه المصري والدولار (آيستوك)
الجنيه المصري والدولار
اقتصاد مصر

حصيلة تنازل المصريين عن الدولار تسجل رقمًا قياسيًا

3 شركات صرافة تشتري عملات بما يقرب من 13 مليار جنيه

القاهرة - خالد حسني
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

كشف بيانات حديثة أن حصيلة أكبر 3 شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية في مصر من شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بلغت نحو 12.966 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه، مقابل الدولار الأميركي خلال الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري يوم 6 مارس الماضي.

وقال رئيس شركة "الأهلي للصرافة" التابعة للبنك الأهلي المصري، عبد المجيد محيي الدين، إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 7.143 مليار جنيه.

أوضح أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 217 مليون جنيه، منوها إلى أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات " الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو " والباقي من عملات أقل تداولا.

"رويترز": توقعات بارتفاع التضخم في مصر خلال مارس بعد خفض قيمة الجنيه اقتصاد اقتصاد مصر "رويترز": توقعات بارتفاع التضخم في مصر خلال مارس بعد خفض قيمة الجنيه

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله. ولفت إلى توقف العمل في فروع الشركة خلال إجازة العيد (الأربعاء والخميس والجمعة) ويستأنف العمل يوم السبت المقبل.

ومن جهته، كشف رئيس شركة "مصر للصرافة" التابعة لبنك مصر، عادل فوزي، أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 5.198 مليار جنيه بنهاية عمل يوم أمس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17%، ثم الريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وأكد أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كايرو للصرافة" التابعة لبنك القاهرة، محمد رجائي، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، ما قيمته 625 مليون جنيه تقريبا، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط