"كاثي وود" تنوع محفظتها بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي

1 دقيقة للقراءة

كشفت شركة "ARK INVESTMENT MANAGEMENT" التابعة لشركة "كاثي وود"، عن امتلاكها حصة في شركة "OPEN AI" في وادي السيليكون.

وتعليقاً على تأثيرات الصفقة بقطاع الذكاء الاصطناعي، أكد المدير التنفيذي لشركة "أوبتوماتيكا" محمد البلتاجي أن الخطوة تعتبر استثماراً استراتيجياً من طرف شركة "ARK"، بالاتجاه إلى الذكاء الاصطناعي.

مادة اعلانية

وأضاف البلتاجي في مقابلة مع "العربية Business" أن شركة "كاثي وود" التي تعتبر الشركة الأم لـ"ARK" تحاول تنويع المحفظة الاستثمارية لها من خلال هذه الخطوة.

كانت شركة "ARK INVESTMENT MANAGEMENT" ذكرت في رسالة إلى عملائها أن صندوقها استثمر اعتبارا من العاشر من أبريل الحالي في OPEN AI، في إشارة إلى صندوق رأس المال الاستثماري الخاص بها والذي تبلغ قيمته 54 مليون دولار.

يذكر أن "ARK" قد أطلقت صندوقها للاستثمار في سبتمبر/أيلول من العام 2022 وهو يستثمر في كل من الشركات العامة والخاصة بما في ذلك شركة SPACEX التابعة للملياردير إيلون ماسك وشركة "EPIC GAMES"، وستشكل حصة استثمار "ARK" في "OPENAI" نحو 4% من إجمالي أصول الصندوق.