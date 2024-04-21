ارتفاع قلق الشركات إزاء تطورات الشرق الأوسط لأعلى مستوى منذ بدء حرب غزة

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قالت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس البحثية إن شركات أبدت أعلى مستوى من القلق إزاء التطورات في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت المؤسسة أن ثلثي الشركات التي شملها أحدث مسح معني المخاطر العالمية قالت في ردود فعل أولية إنها ترى أن الشرق الأوسط بات يشكل تهديدا كبيرا للاقتصاد العالمي على مدى العامين القادمين.

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وأضافت أن هذا التحليل المبدئي يستند إلى الموجة الأولى من الردود على مسح للمخاطر العالمية للربع الثاني شمل 73 شركة في الفترة بين الخامس عشر والسابع عشر من أبريل نيسان، وفق وكالة أنباء العالم العربي (AWP).

وأضافت أن المسح أُجرى في أعقاب ما يُشتبه في أنه هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في أول أبريل/نيسان وتلاها أول هجوم مباشر بطائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية على إسرائيل في 13 أبريل/نيسان.

وذكر التقرير أن المشاركين في المسح يرون أن التوترات الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي سواء في الأمد القريب أو المتوسط.

وأضاف أن الشرق الأوسط يمثل بوضوح مصدر القلق الرئيسي، مشيرا إلى أن نسبة الشركات التي تصف التطورات في المنطقة بأنها خطر كبير على الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين زادت بأكثر من الضعف على مدى الشهر الفائت إلى 67% في أبريل نيسان من 31% في مارس/آذار.

لكن المؤسسة قالت إنه على الرغم من ذلك فإن التحسن الكبير في ثقة الشركات على مدى الأشهر الستة الفائتة لم ينحسر بشكل كبير. وبينما خفضت الشركات متوسط توقعاتها للنمو العالمي في 2025، فإن الخفض منذ بداية العام كان محدودا نسبيا ليبلغ حوالي 0.2 نقطة مئوية.

وأضافت أن ارتفاع المخاطر بشأن حدوث ركود محتمل جرى احتواؤها وفقا للاستطلاع. وقالت إن الشركات في الوقت الحالي ترى أن احتمال حدوث ركود عالمي لا يتجاوز 1 إلى 10 العام القادم. وتعرف المؤسسة الركود بأنه نمو للناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أضعف مقارنة بعدد السكان.

وقالت أوكسفورد إن استطلاعها يشمل عادة عددا من أكبر الشركات في العالم والتي توظف إجمالا حوالي ستة ملايين شخص ويبلغ إجمالي مبيعاتها حوالي تريليوني دولار.