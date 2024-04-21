النواب الأميركي يفرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني

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أقر مجلس النواب الأميركي عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني من المقرر أن تصبح جزءا من حزمة المساعدات الخارجية، مما يضع الإجراء في الطريق لتمريره في مجلس الشيوخ في غضون أيام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ومن شأن التشريع أن يوسع العقوبات ضد إيران لتشمل الموانئ والسفن ومصافي التكرير التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد في انتهاك للعقوبات الأميركية الحالية. كما أنها ستوسع ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة البترولية.

تم تمرير التشريع، الذي من المقرر أن يتم تضمينه في حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتوفير التمويل لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 يوم السبت. وتم التفاوض بشأنه مسبقاً مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وقال البيت الأبيض إنه يدعمه.

يتم شحن حوالي 80% من صادرات النفط الإيرانية البالغة حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين تُعرف باسم "أباريق الشاي"، وفقاً لملخص تشريعات مماثلة.

في حين أن العقوبات يمكن أن تؤثر على صادرات النفط الإيرانية – وتضيف ما يصل إلى 8.40 دولار لسعر برميل النفط الخام – إلا أنها تشمل أيضاً سلطات الإعفاء الرئاسي، وفقاً لشركة ClearView Energy Partners، وهي شركة استشارية مقرها واشنطن.

"قد يختار الرئيس جو بايدن استدعاء هذه السلطات، مما يفسد تأثير العقوبات على الأسعار؛ وكتبت ClearView في مذكرة للعملاء: "قد لا تفعل ذلك إدارة ترامب الثانية".

ورفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في تشرين الأول/أكتوبر الفكرة السائدة على نطاق واسع بأن الولايات المتحدة خففت تدريجياً بعض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية كجزء من الجهود الرامية إلى التقارب الدبلوماسي.

وقال خبير استراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، إن ثمة عقوبات مفروضة على صادرات النفط الإيراني قبل العقوبات الجديدة التى أقرها مجلس النواب الأميركي مؤخرا، ولكن في الفترة الأخيرة تم غض الطرف عنها والسؤال الأهم هو هل هذه العقوبات ستؤدي مفعولا أكبر؟

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، " أظن أن الطريق الأقصر كانت تفعيل العقوبات المقررة سلفا على النفط الإيراني الذي وصل إلى مستويات قياسية العام الماضي، بسبب غض الطرف عن صادراته التي تضخمت وزاد إنتاجه بسبب عدم تطبيق هذه العقوبات.

وتابع "توجد حاليا عقوبات أخرى على النفط الإيراني ستكون قاسية إذا تم تفعيلها ولم ينته بها المطاف بنفس مستوى العقوبات السابقة والتراخي الذي كانت تواجهه السفن والموانئ وشركات الشحن العالمية، التى تتعامل مع قطاع النفط الإيراني ومصافي التكرير الصينية.

وذكر أن الإدارة الأميركية بين المطرقة والسندان تحاول أن تشدد العقوبات على إيران وأن لا تجدد الرخصة للشركات الأميركية في فنزويلا، لكنها تراقب أسعار النفط والتعامل مع الإيرانيين، مشيرا إلى أن تطبيق العقوبات سيؤدي إلى زيادة في أسعار النفط.