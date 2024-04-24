اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الروبل الروسي وخلفه مبنى الكرملين- الأصول الروسية المجمدة - (تعبيرية - آيستوك)
الروبل الروسي وخلفه مبنى الكرملين- الأصول الروسية المجمدة - (تعبيرية - آيستوك)
فساد مالي

روسيا تعتقل نائب وزير الدفاع بتهمة الرشوة

واحد من 16 نائباً لوزير الدفاع والمسؤول عن إدارة الممتلكات ومشروعات البنية التحتية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اعتقل المحققون نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، الذي كان محور تحقيق أجراه فريق زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني في العام الأول من الحرب على أوكرانيا، بتهمة الرشوة.

أمرت محكمة باسماني في موسكو باحتجاز إيفانوف لمدة شهرين لحين استمرار التحقيقات، حسبما ذكرت خدمة تاس الإخبارية التي تديرها الدولة يوم الأربعاء نقلا عن المحكمة. وأعلنت لجنة التحقيق الروسية اعتقال نائب الوزير في وقت متأخر من الثلاثاء في موسكو بتهمة قبول رشوة "كبيرة بشكل خاص" تتجاوز مليون روبل (11 ألف دولار).

وذكرت خدمة إنترفاكس الإخبارية نقلاً عن شخص مطلع لم تحدد هويته أن إيفانوف ينفي مزاعم الرشوة. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حالة إدانته.

"روشن" تطلق مشروع "الدانة" في الظهران على مساحة 1.7 مليون متر مربع الأسواق العقارية روشن "روشن" تطلق مشروع "الدانة" في الظهران على مساحة 1.7 مليون متر مربع

ويتولى إيفانوف، وهو واحد من 12 نائباً لوزير الدفاع، منصبه منذ مايو 2016. ويخضع لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو مسؤول عن إدارة الممتلكات ومشاريع البنية التحتية في وزارة الدفاع.

واتهمت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد عام 2022 إيفانوف بالتربح من مشاريع البناء في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحتلة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ونقلت تاس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين أبُلغ بالاعتقال.

وتم إبلاغ وزير الدفاع سيرجي شويجو أيضاً بالقضية مسبقاً، وفقاً للخدمة الإخبارية. وقبل ساعات من الإعلان عن اعتقال إيفانوف، شوهد وهو يحضر اجتماعا لوزارة الدفاع مع شويغو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط