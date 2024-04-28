مصر.. "الرقابة المالية" تعتمد أول منصة مالية يمكنها تسجيل العملاء رقمياً "eKYC"

4 دقائق للقراءة

حصلت منصة "EFG Hermes ONE" التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، على موافقة هيئة الرقابة المالية كأول منصة مالية في مصر لإطلاق عملية تسجيل رقمية بالكامل باستخدام "اعرف عميلك" إلكترونياً (eKYC) والتي تتيح إمكانية التحقق من هوية العملاء إلكترونياً. حيث نجحت الشركة في تقديم نظام رقمي متكامل لعمليات التداول من خلال استخدام شركة «Digify» لحلول التعريف الرقمي.

وتتيح المنصة تجربة رقمية متكاملة للمستخدمين، مع إمكانية التداول في البورصة المصرية بسهولة من خلال فتح حسابات بمحافظ استثمارية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه، مع تزويدهم بباقة متكاملة من المزايا والخصائص المتطورة فور تسجيلهم، والتي تتضمن إمكانية تنفيذ الصفقات، وكذلك تتبع حركة السوق المالية بالتوقيت المباشر، ووضع ومتابعة ومراجعة وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء. كما تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية الاستفادة من نظام محاكاة افتراضي، وكذلك الاطلاع على نشرة التحليل الفني، فضلاً عن إنشاء ومتابعة وتخصيص قوائم المتابعة للأسهم ومحافظ الأسهم ومحافظ الاستثمار لحظياً.

وقالت شركة "إي إف چي هيرميس"، إنها تضع على رأس أولوياتها جذب الاستثمارات إلى سوق الأوراق المالية، حيث تساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية باعتبارها منصة استثمارية ممتازة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وفقاً لبيان اطلعت "العربية Business" على نسخة منه.

من جانبه، أشار رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس، أحمد والي، إلى أهمية تلك الخطوة ودورها المحوري في تعزيز رؤية مصر لتعزيز الابتكار والشمول المالي. وشدّد والي على ضرورة مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، سعياً إلى تطوير حلول مالية متكاملة تساهم في تعزيز تجربة آمنة وفعالة للمستخدمين. كما تساهم تلك الخطوة في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية، بما يساهم في تسهيل عملية التداول لجميع شرائح وفئات المجتمع.

وأضاف والي أن الشركة تسعى إلى تزويد كافة عملائها سواء المستثمرون الحاليون أو الجدد، بمجموعة من الحلول المالية المتطورة التي تتيح لهما فتح حسابات للتداول بسهولة. وأكد والي أن هذه الجهود تأتي في ضوء الإقبال المتزايد من قبل العملاء نحو الاستثمار في الأسواق المالية لتعظيم قيمة ثرواتهم، حيث تسعى الشركة إلى تطوير منصة تداول رقمية متكاملة تساهم في إثراء حياة عملائها وتمكينهم من إجراء معاملاتهم الاستثمارية في أي وقت ومن أي مكان.

وجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد شهدت طفرة في عدد المستثمرين، حيث تجاوز إجمالي عدد المسجلين قرابة المليون مستثمر، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالتداول على الأسهم في البورصة. وتأتي تلك المستجدات بالتزامن مع جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التنظيمية، وكذلك توفير حوافز للمستثمرين، وذلك من منطلق إدراكها أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الأوراق المالية نظراً لمساهمتها في توفير السيولة النقدية، وبالتالي تعزيز كفاءة الأسواق المالية مع تمكين المستثمرين من سهولة تحويل استثماراتهم إلى سيولة نقدية عند الحاجة.

وأكد والي أن سوق الأوراق المالية تتيح للمستثمرين مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وهو ما يعزز من قدرتهم على تنويع محافظهم الاستثمارية، وبالتالي مواكبة الضغوط التضخمية، مع تعظيم قيمة ثرواتهم على المدى الطويل. وشدد على أن جذب المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية يعد أمراً بالغ الأهمية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية في جذب رؤوس الأموال وتعزيز السيولة النقدية واكتشاف الأسعار وزيادة الثقة في الاقتصاد، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مناخ استثماري قوي.

ومن جانيه أعرب محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بقدرة الشركة على تغيير خارطة مجال الخدمات المالية في مصر.

وأكد فتحي على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الرقابة المالية في صياغة المعايير التنظيمية، التي تعكس التزام الشركة الصارم بالامتثال لتلك المعايير، مع ضمان راحة المستخدم. وأعرب فتحي عن امتنانه وتطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات، مؤكداً على التزام الشركة بتعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية التي تساهم في الارتقاء بمعايير الخدمات المالية في مصر في المستقبل.