أنجح ألعاب الموبايل لعام 2023.. الأولى حققت دخلاً تجاوز 1.5 مليار دولار

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بنهاية عام 2023، يقدر أن تصل إيرادات ألعاب الهاتف المحمول إلى 92.6 مليار دولار في جميع أنحاء العالم أو حصة 49% من إجمالي الإيرادات من ألعاب الفيديو، وما يمثل 3 أضعاف ألعاب الكمبيوتر الشخصي وتقريباً ضعف ألعاب وحدات التحكم، وفقاً لتوقعات Newzoo اعتباراً من أغسطس 2023.

ومع معرفة صناعة الألعاب باللاعبين الكبار مثل Fortnite أو سوبر ماريو أو Zelda أو Call of Duty إما بسبب النفوذ الثقافي للامتيازات المذكورة أو نجاحها المالي، تميل العديد من ألعاب الهاتف المحمول إلى التحليق تحت الرادار، حتى لو كانت شهرتها ناتجة عن مطوروها. على سبيل المثال، قد لا تدق لعبة الهاتف المحمول الأعلى ربحاً عبر متاجر تطبيقات Google Play وiPhone وiPad، جرساً لأي شخص باستثناء لاعبيها ونقاد الصناعة.

مع إيرادات تبلغ 1.58 مليار دولار في عام 2023، تعد لعبة Honor of Kings هي اللعبة الأكثر نجاحاً المتاحة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وفقاً لبيانات AppMagic، تليها "بابجي" بـ 1.17 مليار دولار وGenshin Impact بـ 960 مليوناً.

تظهر أيضاً الأسماء الأكثر شهرة للجمهور الغربي بشكل عام في المراكز الثمانية الأولى، مع احتلال Candy Crush ومجموعة أدوات صنع الألعاب ذات التغطية الواسعة Roblox المركزين الثالث والخامس على التوالي.

ومن غير المستغرب أن يتم تطوير العديد من الألعاب الأعلى ربحاً في الصين، حيث تنتشر ألعاب الهاتف المحمول على نطاق أوسع بكثير من اللعب على جهاز الكمبيوتر أو وحدة التحكم.

حققت شركة تينسنت، المجموعة الترفيهية التي تقف وراء تطبيق WeChat ولعبتي Honor of Kings وPUBG Mobile المذكورتين أعلاه، ما يقرب من 25 مليار دولار من ألعابها وحدها في عام 2023. ومع ذلك، فإن ألعاب الهاتف المحمول، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على عمليات الشراء داخل اللعبة، ليست كذلك. ويشبهها بعض الخبراء بالمقامرة أكثر من الألعاب، مستشهدين بحلقات اللعب الإدمانية، وفي بعض الحالات، ضرورة شراء العملة داخل اللعبة للحصول على ميزة على اللاعبين الآخرين كعوامل خطر، خاصة بالنسبة للجماهير الأصغر سناً.