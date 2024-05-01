ADP: القطاع الخاص الأميركي يضيف 192 ألف وظيفة في أبريل

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ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الرياح المواتية لسوق العمل الأميركي، وفقاً لبيانات شركة ADP المتخصصة في خدمات دفع الرواتب والأجور للأميركيين.

وأفادت الشركة اليوم الأربعاء أن الشركات أضافت 192.000 عامل لهذا الشهر، وهو أفضل من توقعات داو جونز المتفق عليها عند 183.000 على الرغم من انخفاض طفيف عن القراءة المعدلة بالزيادة البالغة 208.000 في مارس.

في الوقت نفسه، أظهر مقياس أجور الشركة أن أجور العمال ارتفعت بنسبة 5% عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عدة سنوات والذي قدم بعض الأخبار السارة مقابل العديد من العلامات الأخرى التي تظهر أن التضخم أثبت أنه أكثر مرونة مما توقعه العديد من الاقتصاديين وصناع السياسات.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في ADP، نيلا ريتشاردسون: "توسع التوظيف كثيراً في أبريل". "قطاع المعلومات فقط - الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات - أظهر ضعفاً، حيث سجل فقدان للوظائف وأقل وتيرة لمكاسب الأجور منذ أغسطس 2021"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكانت مكاسب الوظائف أقوى في قطاع الترفيه والضيافة، الذي سجل زيادة قدرها 56.000 وظيفة. وشملت الصناعات الأخرى التي أظهرت مكاسب البناء (35000) والقطاعات التي تغطي التجارة والنقل والمرافق بالإضافة إلى التعليم والخدمات الصحية، وكلاهما شهد زيادات قدرها 26000.

وساهمت الخدمات المهنية والتجارية بمبلغ 22000 في المجموع بينما أضافت الأنشطة المالية 16000 وظيفة.

وأظهرت الشركات التي تضم 500 عامل أو أكثر أكبر مكاسب في التوظيف حيث بلغ عددها 98 ألفاً.

ويأتي إصدار ADP قبل يومين من تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يتم مراقبته عن كثب. في الأشهر الأخيرة، كانت ADP باستمرار أقل من أرقام وزارة العمل، على الرغم من أن الأرقام كانت متقاربة إلى حد ما في مارس. أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة أن الرواتب الخاصة زادت بمقدار 232000 خلال الشهر مقابل 208000 من جانب ADP.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الجمعة نمواً قدره 204000 في إجمالي الوظائف غير الزراعية لشهر أبريل، بانخفاض عن 303000 في مارس، وفقاً لتقديرات داو جونز المتفق عليها.