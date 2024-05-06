إعلان نتائج "أرامكو" غداً.. السوق السعودية تترقب وهذه أبرز توقعات المحللين

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تترقب سوق الأسهم السعودية، إعلان نتائج شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة" غداً الثلاثاء قبل افتتاح السوق، حيث تشير توقعات المحللين إلى تراجع الأرباح بـ10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، لتقف عند 105.8 مليار ريال.

ويعود التراجع المتوقع إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط السعودي إلى تسعة ملايين برميل يومياً.

وسجلت أرباح "أرامكو" تراجعا في الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع الأسعار ومستويات الإنتاج.

ويبلغ مضاعف السعر إلى الربحية 16 مرة، فيما مكرر السعر المستقبلي 16.27 مرة.

وعند مقارنة مكرر السعر المستقبلي بشركات النفط الأخرى، يتضح أن شركة "أرامكو" الأعلى حالياً، ويبقى عائد التوزيعات الأفضل لديها بمعدل 6.43% حالياً، بعد رفع التوزيعات أخيراً بنسبة 4%.

يذكر أن "أرامكو" تقوم حالياً بتوزيع 116.5 مليار ريال في كل ربع على مدى 2024، بما يشمل توزيعات الأرباح الأساسية بنحو 76 ملیار ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء والبالغة 40.4 ملیار ريال.

وتميل توصيات المحللين بمعظمها إلى الاحتفاظ بالسهم، ومن بين 16 توصية، هناك 13 توصية بالاحتفاظ وتوصيتان بالشراء وتوصية واحدة بالبيع.

ويبلغ متوسط السعر المستهدف 33.19 ريال.

أبرز توصيات المحللين لسهم "أرامكو"

- "جي بي مورغان" يوصي بشراء السهم، ويحدد السعر المستهدف عند 35 ريالاً.

- "مورغان ستانلي" يوصي بالاحتفاظ، والسعر المستهدف 31 ريالاً.

- "سيتي" يوصي بالاحتفاظ، والسعر المستهدف 32 ريالاً.

أرباح "أرامكو" السعودية في 2023

كانت شركة "أرامكو" قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.7% في 2023، إلى نحو 454.76 مليار ريال (121.3 مليار دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال (161.1 مليار دولار) في العام 2022. ويمثل ذلك ثاني أعلى صافي دخل لأرامكو السعودية على الإطلاق.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح السنوية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المُباعة فضلاً عن انخفاض هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

ويعود التراجع المتوقع إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط السعودي إلى تسعة ملايين برميل يومياً.

وسجلت أرباح "أرامكو" تراجعا في الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع الأسعار ومستويات الإنتاج.

أرباح "أرامكو" تتفوق على نتائج أكبر 5 شركات نفط عالمية مجتمعة في 2023

تفوقت أرباح شركة أرامكو السعودية في 2023 على نتائج أكبر 5 شركات نفط عالمية مجتمعة في 2023، بعد تحقيقها صافي أرباح 454.76 مليار ريال أو 121.3 مليار دولار.

وبلغت الأرباح الإجمالية لأكبر 5 شركات نفط عالمية نحو 120.5 مليار دولار، ما يعني تفوق أرباح شركة أرامكو التي حققتها في 2023 على أرباحهم مجتمعين.

وبلغت أرباح شركة "إكسون موبيل" في 2023 نحو 36 مليار دولار.

أما شركة شيفرون فقد حققت أرباحا بلغت قيمتها 21.3 مليار دولار خلال 2023.

وحققت شركة "توتال" الفرنسية أرباحا في 2023، بلغت 21.4 مليار دولار، بينما بلغت أرباح شركة "شل" 28 مليار دولار.

وبلغت أرباح شركة بريتش بتروليوم 13.8 مليار دولار.