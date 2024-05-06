نصيحتان.. خلاصة فلسفة المياردير وارن بافيت للحياة والاستثمار

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في كل عام، يتدفق عشرات الآلاف من المستثمرين إلى أوماها - والعديد منهم في جميع أنحاء العالم - لمشاهدة رئيس شركة بيركشاير هاثاواي وارن بافيت وهو يجيب على أسئلة المساهمين في الاجتماع السنوي لشركته.

هذا العام، كما هو الحال دائماً، شارك بافيت أفكاره ليس فقط حول الأساسيات المالية وراء العديد من الشركات التابعة والمحافظ الاستثمارية لشركة بيركشاير، ولكن أيضاً حول الطريق إلى حياة ناجحة.

وتلخيصاً للقاء بافيت الذي استمر 4 ساعات، فإن هناك نصيحتان رئيسيتان شاركهما بافيت يوم السبت - واحدة عن المال، والأخرى عن الحياة. يمكن أن تكونا درة تاج اللقاء.

لا تستثمر فيما لا تفهم ولا تندم على ما فاتك

وقال بافيت، حول الاستثمار الذكي: "لم نقلق أبداً بشأن فقدان شيء لم نفهمه"

سأل أحد المساهمين بافيت عن أحد أهم القرارات التي يمكن لأي مستثمر اتخاذها: متى يجب شراء أو بيع استثمار ما.

قدم بافيت وصف العملية التي استخدمها هو وشريكه تشارلي مونجر منذ فترة طويلة رؤية هائلة لفلسفته الاستثمارية.

وقال: "لقد اتخذت أنا وتشارلي القرارات بسرعة كبيرة، ولكن في الواقع لم يحدث ذلك إلا بعد سنوات من التفكير في المعايير التي ستمكننا من اتخاذ القرار السريع عندما يظهر".

وأوضح أنه لم يقم باستثماره الكبير في شركة أبل، حتى شعر أن لديه فهماً كاملاً لسلوك المستهلك، وهو الفهم الذي توصل إليه بعد امتلاك العديد من الشركات الاستهلاكية الأخرى، الناجحة منها وغير الناجحة.

بعد سنوات من جمع المعلومات الاستخبارية حول موضوع معين، قال: "هناك شيء يأتي ويحدد مجموعة كاملة من الملاحظات التي قمت بها والمعرفة التي لديك، ومن ثم يبلور تفكيرك إلى عمل، كانت الصفقة الكبيرة في هذه الحالة هي شركة أبل"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

النقطة المهمة بالنسبة للمستثمرين هي أن بافيت لا يشتري أي استثمار بناءً على المشاعر أو الاندفاعات. ولم يقم بالشراء إلا بعد أن قرر أن الآيفون "ربما كان المنتج الأعظم على الإطلاق".

وفي الوقت نفسه، لا يقلق أبداً بشأن فقدان أي استثمار إذا كان يتعلق بمنتج أو شركة لم يخصص لها بحثاً شاملاً.

وقال بافيت: "لقد فاتني أنا وتشارلي الكثير من الأشياء... ولم نقلق أبداً من فقدان شيء لم نفهمه".

في حياة ناجحة: اكتب نعيك بنفسك

كثيرا ما يسأل المساهمون بافيت عن تأملاته حول الحياة التي يعيشها بشكل جيد، ولكن نادرا ما تكون تلك التساؤلات واضحة تماما مثل أحد الأسئلة هذا العام، والذي وجهته إحدى الحاضرات لاجتماع مساهمي بيركشاير: "ما هي النصيحة التي ترغب في مشاركتها اليوم والتي تعتقد أن الجميع بحاجة إلى سماعها؟".

ردد بافيت توجيهات مونجر: فكر في الطريقة التي تريد أن تقرأ بها نعيك، وابدأ في بناء حياة ستوصلك إلى هناك.

وأشار بافيت إلى أن أولئك الذين يعيشون في أميركا الحالية لديهم فرصة جيدة لتحقيق ذلك مثل أي شخص في تاريخ العالم. "أنت تدخل أفضل عالم كان موجوداً على الإطلاق. ولكن من الضروري العثور على الأشخاص الذين تشاركهم، والأنشطة التي تناسبك للمشاركة معهم فيها". "وإذا حالفك الحظ مثل تشارلي وأنا، فستجد أشياء تهمك وأنت صغير. ولكن إذا لم تجدهم على الفور، فاستمر في البحث".

واعترف بافيت بأن ذلك قد يتطلب بعض التجربة والخطأ.

"أقول دائماً للطلاب، ابحثوا عن الوظيفة التي ترغبون في الحصول عليها إذا لم تكنوا بحاجة إلى وظيفة. في بعض الأحيان يمكنك أن تجد ذلك في وقت مبكر جداً، وأحياناً تمر بتجارب مختلفة. "لكن لا تنس ما تحاول فعله بالفعل".

وقال بافيت، بغض النظر عن المحن التي تمر بها، فإن الأخذ في الاعتبار كيف تريد أن يتذكرك الآخرون في النهاية هو أفضل طريقة لمساعدتك على تحقيق ذلك.

"توقع بعض الصعوبات على طول الطريق، ولكن إذا كنت تفكر بهذه الطريقة، فستصل يوماً ما".