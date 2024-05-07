الجنيه يتصدر قائمة المستفيدين من تعديل تصنيف مصر الائتماني

3 دقائق للقراءة

تصدر الجنيه المصري قائمة المستفيدين من قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتعديل توقعاتها بالنسبة للاقتصاد المصري. حيث حافظت العملة المصرية على ثباتها واستقرارها مقابل الدولار الأميركي والعملات العربية، ولا سيما الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وقبل أيام، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لديون مصر المقومة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل إلى إيجابية من مستقرة، بسبب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب على خلفية تدفقات النقد الأجنبي من اتفاق رأس الحكمة وتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وتضاعف حيازات الأجانب لتصل إلى 35.3 مليار دولار منذ يناير.

"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى "إيجابية"

وأشارت إلى ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، في تغير من موقفها المتشكك بخصوص تعويم الجنيه في تقرير أصدرته أواخر مارس الماضي.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 47.90 جنيه للشراء، و48.00 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة ثبات نسبي مقابل العملة المصرية، ولدى البنك الأهلي المصري استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 51.54 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو نحو 51.52 جنيه للشراء و51.70 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة استقر سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي – مصر عند مستوى 51.54 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع. ولدى لبنك المركزي المصري سجّلت أسعار صرف العملة الأوروبية مستوى 51.24 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

فيما شهدت أسعار صرف الجنيه الإسترليني تبايناً في الشراء والبيع في البنوك المصرية، وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 60.12 جنيه للشراء و60.33 جنيه للبيع، فيما سجل لدى بنك مصر مستوى 60.06 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 60.11 جنيه للشراء و60.33 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 59.90 جنيه للشراء و60.09 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري مستوى 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع. فيما استقر سعر صرف الدرهم الاماراتي عند مستوى 13.05 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 155.14 جنيه للشراء و156.15 جنيه للبيع.