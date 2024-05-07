إيلون ماسك يغازل "بافيت" لشراء حصص في "تسلا" بعد بيع 10% من "أبل"

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يجب على وارن بافيت شراء أسهم تسلا، وفقاً لإيلون ماسك. هكذا غرّد ماسك عن بافيت يوم الاثنين، رداً على تغريدة اقترحت على بيركشاير هاثاواي بيع حصتها الكاملة البالغة 135 مليار دولار في شركة أبل وشراء تسلا بدلاً من ذلك: "يجب أن يشتري حصصاً في تسلا. إنها خطوة واضحة".

وجاءت هذه التعليقات بعد يوم من الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة بيركشاير هاثاواي، والذي كشفت فيه الشركة أنها قلصت بعض حصتها في شركة أبل بنحو 10%.

لكن حلم ماسك بمنح شركة بيركشاير هاثاواي لشركة تسلا ختم الموافقة وشراء الأسهم ربما لن يتحقق أبداً.

وذلك لأن التعليقات السابقة التي أدلى بها بافيت والراحل تشارلي مونجر لم تسلط الضوء على صناعة السيارات شديدة التنافسية.

ولكي نكون منصفين، فإن بافيت ومونجر ليسا غريبين على الاستثمار في شركات صناعة السيارات الكهربائية، حيث استحوذت شركة بيركشاير هاثاواي على حصة 10% في BYD في عام 2008، لذلك يمكن أن يحدث أي شيء.

ولكن على الرغم من استثمارهم الناجح في BYD، قال بافيت ومونجر في اجتماع المساهمين السنوي لشركة بيركشاير هاثاواي لعام 2023 إن الاستثمار في صناعة السيارات أمر صعب للغاية.

"لقد شعرنا أنا وتشارلي منذ فترة طويلة أن صناعة السيارات صعبة للغاية. إنها مجرد شركة حيث يكون لديك الكثير من المنافسين في جميع أنحاء العالم الذين لن يختفوا.

"بيركشاير" و"أبل" أنجح استثمار في تاريخ وول ستريت

وأضاف بافيت: "أعتقد أنني أعرف أين ستكون شركة أبل خلال 5 أو 10 سنوات... ولا أعرف ماذا ستكون شركات السيارات خلال نفس الفترة".

وقد أيد مونجر هذه المشاعر، حيث قال إنه في حين أن السيارات الكهربائية تشهد نمواً هائلاً، إلا أنها تأتي أيضاً بتكاليف رأسمالية ومخاطر ضخمة.

وقال مونجر "إنها تفرض تكاليف رأسمالية ضخمة ومخاطر ضخمة، وأنا لا أحب التكاليف الرأسمالية الضخمة والمخاطر الضخمة".