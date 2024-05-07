طائرة مغربية الصنع بالكامل تقلع من مطارات المغرب لأول مرة.. هذه قصتها

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كشف المغرب عن ركوب تحدي تاريخي غير مسبوق، في القارة الإفريقية، صناعة طائرة بالكامل في المغرب.

فمن تحت قبة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، أطلق وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور التحدي المغربي الجديد، رافعا سقف التحدي بأن "طائرة كاملة ستقلع من المغرب وللمرة الأولى من نوعها".

فبحسب الوزير المغربي، فإن الرباط أصبحت تنتمي إلى نادي العشرين دولة الكبرى المصنعة للطائرات وبكل مكوناتها.

ففي قصة المغرب مع صناعة الطائرات تفاصيل رواها وزير الصناعة والتجارة أمام أعضاء البرلمان المغربي؛ ففي المغرب تجري صناعة "أصعب المكونات التي يحتاجها قطاع الطيران"، معلنا لأول مرة عن" طموح مشروع".

منذ 22 عاما على الأقل، بحسب خبراء اقتصاديين مغاربة، دخلت المملكة في تحدي مع نفسها، أي تصنيع كل شيء ممكن، من السيارات إلى الطائرات إلى الموصلات والكابلات.

وفي أزمة جائحة فيروس كورونا، بينما كان العالم يتصارع مع شراء الكمامات، سبح المغرب ضد التيار، وصنع اكتفاء ذاتيا من الكمامات، وتحول إلى المصدر الإفريقي الأول لدول أوروبا.

وفي العام 2024؛ يميط المغرب رسميا عن حلم يتحول تدريجيا إلى حقيقة: "إنتاج أول طائرة ستقلع من المغرب لأول مرة"، مع تجميع جميع أجزائها في الأخيرة".

ولكن وزير الصناعة والتجارة وضع وفق مراقبين نقاط على حروف الحلم المغربي في قطاع الطيران؛ "لكي لا نغلط المغاربة، هذه الطائرة لن تكون مغربية 100%، لأنه لا يوجد أي بلد في العالم يصنع طائرة منتمية إليه بنسبة 100%"، موضحا في نفس السياق أن "الطموح صناعة طائرة ستقلع لأول مرة من المغرب، بعدما يتم تجميع أجزائها في المغرب".