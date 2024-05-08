هل تبقى "بيتكوين" حبيسة نطاق ضيق بالمستقبل القريب؟

دقيقتان للقراءة

تراجعت عملة "بيتكوين" الرقمية 1.2% إلى 62225 دولارا وأصبحت في طريقها لتكبد خسائر لليوم الرابع، وهي أطول فترة انخفاض متواصلة منذ بداية العام.

واعتبر كبير المطورين في "OTS Capital"علي عسكر، أن هناك عوامل عديدة تجعل "بيتكوين" تتحرك في نطاق ضيق على الأقل لمدة 4 إلى 5 أشهر، وذلك بسبب أنه كانت هناك ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية.

محفظة بيتكوين راكدة منذ 10 سنوات تنقل عملات مشفرة بـ 43.89 مليون دولار

وأضاف عسكر أن تراجع عملة "بيتكوين" يؤثر على باقي العملات المشفرة، نظرا لقوة العلاقة والترابط، فالصعود يكون بصورة متوازية، وكذلك الهبوط.

يشار إلى عملة "بيتكوين" سجلت أخيراً معاملاتها البالغة ملياراً على الشبكة الخاصة بها لتكون مثالاً للعملات المشفرة الأخرى. كما أن ذلك يسلط الضوء على تاريخ 15 عاماً بمليار زيارة.

تُظهر الإحصائيات والديناميكيات أن بيتكوين سجلت متوسط 178,475 معاملة على أساس يومي، وهو ما أكمل مليار عملية خلال 5603 يوماً موجودة، وفقاً لما ذكره موقع "Coin Market Cap"، واطلعت عليه "العربية Business".

تعد بيتكوين واحدة من أقدم شبكات العملات المشفرة التي سجلت مليار معاملة. يصل هذا الرقم إلى مليار بالضبط بعد 15 عاماً و4 أشهر وأربعة أيام، حيث قام مُنشئ بيتكوين المجهول ساتوشي ناكاموتو في 3 يناير 2009 بتعدين أول وأهم شبكة Blockchain.

على الرغم من أن بيتكوين هي أقدم شبكة للعملات المشفرة التي سجلت مليار معاملة، إلا أن شبكة أخرى تعمل كأكبر منافس للبيتكوين هي إيثريوم. تم إطلاقها في يوليو 2015، وقد عالج حتى ذلك الحين ملياري معاملة، وفقاً لما تظهره البيانات.

وارتفعت العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم، بنسبة 2.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتصل قيمتها السوقية إلى مستوى 1.28 تريليون دولار، وهو ما يضعها مباشرة خلف الفضة – كأكثر الأصول قيمة في العالم – في المرتبة التاسعة عالمياً.