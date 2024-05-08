"كانتري غاردن" تطلب من الضامن الحكومي الصيني دفع فوائد السندات

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تسعى شركة التطوير العقاري الصينية "كانتري غاردن" إلى الحصول على مساعدة من برنامج مدعوم من الدولة يضمن دفع فوائد سندات المطورين المستحقة يوم الخميس، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

ويجري المطور الذي يعاني من ضائقة مالية محادثات مع شركة China Bond Insurance Co، التي تضمن السندات مع استحقاق القسائم كجزء من برنامج أوسع قدمته السلطات في عام 2022 لمساعدة مطوري القطاع الخاص على تخفيف أزمات السيولة. ويبلغ إجمالي دفعتي القسيمة 65.95 مليون يوان (9.1 مليون دولار أميركي) ويستحقان في 9 مايو.

وتسلط حالة عدم اليقين بشأن سداد مبالغ صغيرة نسبيا من الفوائد الضوء على الضغوط النقدية المتزايدة التي يواجهها المطورون الصينيون، على الرغم من موجة التدابير الحكومية الأخيرة لدعم هذا القطاع. لم يتخلف أي من شركات البناء التي استخدمت برنامج الضمان عن سداد مدفوعات الأوراق المالية المضمونة، مما يجعل هذا أول اختبار رئيسي.

دفعات القسيمة مخصصة لاثنين من الأوراق المالية الصادرة عن الوحدة الصينية في البر الرئيسي لشركة Country Garden مع ضمانات من شركة China Bond Insurance. الأول هو سندات بقيمة 900 مليون يوان بنسبة 3.95% تستحق في عام 2025، والآخر سندات بقيمة 800 مليون يوان بنسبة 3.8% تستحق في عام 2025. وإذا لم يتم سداد أي دفعات بحلول تاريخ الاستحقاق، فسيتم تفعيل فترة سماح مدتها 5 أيام عمل قبل حدوث التخلف عن السداد، وفقا لنشرتي الإصدار.

وقد لعب تأمين السندات الصينية المملوكة للدولة دوراً مهماً في الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الثقة في قطاع العقارات. وحتى الآن تم إصدار ما لا يقل عن 33 سنداً من خلال البرنامج، مع جمع 33.7 مليار يوان في المجموع، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.

كانت كانتري غاردن، التي كانت في السابق أكبر مطور في الصين من حيث المبيعات، قد تضررت بشدة من أزمة العقارات وهي الآن مثقلة بإجمالي الالتزامات البالغة 1.36 تريليون يوان، وفقاً لنتائجها المؤقتة غير المدققة لعام 2023. لقد تخلفت عن سداد سندات الدولار في الخارج وتحارب التماس التصفية الذي قدمه أحد الدائنين في محكمة هونغ كونغ. وقد حصلت شركة البناء للتو على موافقة لدفع مدفوعات حزمة السندات الثلاثة باليوان لتجنب التخلف عن السداد المحلي.