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استمطار السحب
استمطار السحب

حصري مصادر لـ"العربية": السعودية تتسلم 5 طائرات استمطار جديدة

طائرات الاستمطار الجديدة ستبدأ العمل في الأيام المقبلة

دبي - العربية.نت
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كشفت مصادر خاصة لـ"العربية" عن استلام السعودية 5 طائرات استمطار جديدة، من بينها طائرة خاصة بالأبحاث ستدخل الخدمة خلال أيام، وذلك وفق خطة لزيادة رحلات الاستمطار خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن المركز الوطني يعمل على توطين الطيارين في مجال الاستمطار من خلال انضمام 18 طياراً سعودياً.

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كان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني قد أكد في وقت سابق أن كمية الأمطار التي هطلت العام الماضي 2023 بلغت نحو أربعة مليارات مليمتر مكعب.

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واستهدفت عمليات البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب في عام 2023م، نحو 6 مناطق عبر 415 رحلة استمطار لمدة 1312:45 ساعة طيران، فضلاً عن 36 رحلة أبحاث لمدة 111:29 ساعة طيران من خلال 4 طائرات استمطار وطائرة للأبحاث، جرى فيها بذر نحو 7876 شعلة، وأنتجت 15 دقيقة هطول للأمطار بمجموع يقدر بـ 4 مليارات متر مكعب، بناء على الدراسات البحثية للبرنامج.

وأنجز البرنامج حتى الآن 4 مراحل، شملت معظم مناطق المملكة فيما يجري العمل حاليًا ضمن المرحلة الخامسة.

وتعمل تقنية استمطار السحب على زيادة كمية ونوعية الأمطار لأنواع معينة من السحب؛ من أجل استغلال خصائصها وتحفيز وتسريع عملية هطول الأمطار على مناطق محددة مسبقًا، وتتم من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، وهو أحد الطرق المساهمة في الحفاظ على التوازن المائي، كونه تقنية آمنة ومرنة وذات كلفة ليست عالية.

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