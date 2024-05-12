نمو متزايد للشراكات العالمية في قطاع العقارات السعودي

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شهد قطاع العقارات السعودي تطورات وشراكات عديدة مؤخراً، فللمرة الأولى بدأت الشركاتُ الإقليميةُ والعالمية تدخل في شراكات لتطوير مشاريع سكنية كبرى في المملكة، لتجلب معها خبراتِها وقدراتِها التنفيذية، وكانت "كلمة السر" في هذه الشراكات الشركة الوطنية للإسكان "NHC" وهي الشركة الممِكّنة لقطاع التطوير العقاري وأكبرُ مطورٍ رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة.

فقد بدأت "NHC" بعقد شراكات متعددة في مشاريعها العملاقة مع شركاتٍ من بلدانٍ عدة، آخرُها توقيعُ خمس اتفاقيات مع شركات صينية بقيمة ملياري ريال.

الاتفاقية الأولى مع مجموعة "سيتيك" الصينية للإنشاءات، وتهدف لبناء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تضم 12 مصنعاً بهدف تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الشركة الوطنية للإسكان، وتضاف إلى ذلك اتفاقية مع شركة CSCEC و Power construction وCMEC لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان "NHC".

قبل ذلك، كانت الوطنية للإسكان قد وقعت اتفاقيةً مع "أورباس" الإسبانية المتخصصة في البنى التحتية وعقود البناء المستدامِ والتنمية العقارية والطاقات المتجددة، وذلك بهدف إنشاء ما يقرب من 600 وحدة سكنية بضاحية الفرسان، بقيمة تقارب مليار ريال، على مساحة 150 ألف متر مربع.

وأيضاً في ضاحية الفرسان، انطلقت الأعمال في مشروع "بنان" بالشراكة بين "الوطنية للإسكان" ومجموعة طلعت مصطفى المصرية.

يوفر مشروع "بنان" 27 ألف وحدة سكنية، بين فلل وشقق سكنية للأسر السعودية، على مساحة المشروع البالغة 10 ملايين متر مربع منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.

ومن شأن الشراكتين مع "أورباس" و"طلعت مصطفى" تسريعُ تنفيذِ مشروع ضاحية الفرسان، التي تعد من أكبر الضواحي على مستوى المنطقة، إذ توفر أكثرَ من 50 ألفَ وحدةٍ سكنية تتسع لأكثرَ من ربع مليون نسمة، على مساحة 35 مليون متر مربع.