بعد عام من الإطلاق التجريبي.. اليوان الرقمي يصطدم بتطبيقات الدفع الخاصة

5 دقائق للقراءة

في نهاية كل شهر، تتلقى سامي لين ــ مديرة الحسابات في أحد البنوك المملوكة للدولة في مدينة سوتشو شرق الصين ــ راتبها الشهري بشكل قد يكون غير مألوف بالنسبة لأغلب الناس.

عند حلول موعد الراتب الشهري، تتلقى مبلغاً ليس كإيداع مباشر، ولكن كرصيد عملة رقمية في تطبيق "e-CNY" الخاص بها. ومن هناك، يتم تحويل الأموال تلقائياً إلى حسابها البنكي، حيث يمكنها تحويلها إلى أموال نقدية عادية وحفظها أو إنفاقها حسب اختيارها.

وتعد لين واحدة من المجموعة الأولى من العمال الذين يتقاضون أجورهم بالكامل باليوان الرقمي، حيث تحاول الصين تعميم العملة عبر برنامج تجريبي بدأ بموظفي الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

قبل عام، أخذت تشانغشو، وهي مدينة على مستوى المقاطعة تخضع لولاية سوتشو، زمام المبادرة من خلال دفع أجور جميع العاملين في القطاع العام باليوان الرقمي، وتبعها البنك الذي تعمل به لين بعد أشهر.

لكن لين، مثل معظم الآخرين في هذه المجموعة الأولى، لا تستخدم الأموال الافتراضية بشكل مباشر. وتتراوح أسبابها بين القيود الوظيفية والمخاوف بشأن الخصوصية.

قالت: "أفضل عدم الاحتفاظ بأموالي في تطبيق e-CNY، لأنه لن تكون هناك فائدة إذا تركته هناك". "لا يوجد أيضاً الكثير من الأماكن، عبر الإنترنت أو دون الاتصال بالإنترنت، حيث يمكنني استخدام اليوان الرقمي"، بحسب ما ذكرته صحيفة "جنوب الصين الصباحية اليومية"، واطلعت عليه "العربية Business".

قضايا الخصوصية، التي وصفها محافظ بنك الشعب الصيني السابق، يي جانج، بأنها "التحدي الأكبر في عصر التمويل الرقمي"، تجعل الكثيرين يترددون أيضاً في تبني العملة الجديدة.

على عكس الأوراق النقدية، يمكن تتبع جميع المعاملات في e-CNY نظرياً في دفتر الأستاذ الرقمي. تتضمن العملة بعض عناصر تقنية سلاسل الكتل - وهو بروتوكول مشابه لتلك التي تدعم العملات المشفرة - مما دفع الكثيرين إلى تسميتها سلاحاً لمحاربة الفساد.

وقالت لين: "على الرغم من أنني شخصياً لا أقلق كثيراً بشأن الخصوصية - فالدفع عبر الإنترنت شائع جداً لدرجة أنني نادراً ما أستخدم النقود الآن - إلا أنني أفهم أن هناك أشخاصاً يشعرون بالقلق إزاء هذا الأمر".

من جانبه، قال الباحث في كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال في بكين، يي دونجيان، إن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الخصوصية والأمن أعاقت التقدم في الترويج لليوان الرقمي.

ومع انتشار ملكية الهواتف الذكية في كل مكان وهيمنة أدوات الدفع عبر الإنترنت المملوكة للقطاع الخاص مثل Alipay وWeChat Pay على الحياة اليومية، أصبحت الصين مجتمعا غير نقدي وظيفيا في غضون عقد من الزمن. لكن هذه المنصات ليست تحت السيطرة الحكومية المباشرة، وتظل المعاملات النقدية خيارا محميا قانونا.

قال يي، محافظ بنك الشعب الصيني السابق، في منتدى في بكين في مارس/آذار، إن العملة الرقمية الصينية "قادرة على حماية الخصوصية بشكل كامل" من خلال "إخفاء الهوية الذي يمكن السيطرة عليه"، مما يعني عدم وجود بصمة رقمية للمعاملات الصغيرة وإمكانية تتبع المعاملات الأكبر.

فيما قال مو تشانغ تشون، مدير القطاع الرقمي في معهد أبحاث العملة التابع لبنك الشعب الصيني، إن المستخدمين يحتاجون فقط إلى رقم هاتف محمول للحصول على محفظة للمعاملات ذات القيمة الصغيرة، ولا يسمح مشغلو الاتصالات بالكشف عن الهوية المرتبطة بالرقم لأطراف ثالثة بموجب القوانين واللوائح الحالية.

وأضاف مو أن المعاملات ذات القيمة الكبيرة لا يمكن إجراؤها إلا ضمن محافظ محددة حتى يمكن تعقبها، مضيفا أن هذا يهدف إلى منع السلوك الإجرامي مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال ألبرت وانغ، الذي يعمل في هيئة حكومية بلدية في سوتشو ويدفع جزءاً من راتبه باليوان الرقمي، إنه لا يمانع في هذا الترتيب لأنه مجرد جزء صغير – بضعة آلاف من اليوانات شهرياً.

لكن زوجته، وهي أيضاً موظفة حكومية في المدينة، تحول كل راتبها باليوان الرقمي وتتعامل مع الأموال بنفس طريقة لين.

قالت وانغ: “إنها تسحبها عند الاستلام، لأنها لا تستطيع إيداع الأموال أو شراء المنتجات المالية باستخدام محفظة e-CNY”.

"المشكلة واضحة لأن العملة الرقمية غير مقبولة في جميع المتاجر، وتعمل فقط كأداة للدفع، وهذا يجعلها غير قادرة على المنافسة مع Alipay وWeChat Pay، اللذين يتم استخدامهما عالمياً تقريباً ولهما عدد من الوظائف الأخرى".

بدأت الصين في اختبار استخدام اليوان الرقمي في مدن مختارة في عام 2019، استعداداً للطرح الوطني وسط منافسة عالمية ساخنة لتدشين عملة رقمية مدعومة من الدولة.

ولم تعلن بعد عن جدول زمني للإطلاق الوطني، ولكنها قامت بتسويق العملة بشكل استباقي منذ بدء التجارب.

وقال البنك الصناعي والتجاري الصيني، وهو أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول، في تقريره السنوي إنه في العام الماضي تم فتح أكثر من 15 مليون محفظة إلكترونية لليوان الصيني حديثاً من قبل الأفراد وأكثر من 1.3 مليون من قبل الكيانات التجارية. أكثر من 2.7 مليون محل تجاري كانت إضافات جديدة إلى قائمة المقبولين للعملة.

وإلى جانب الإنفاق الشخصي، امتد استخدام العملة إلى العديد من الخدمات العامة، بما في ذلك مدفوعات الضرائب والضمان الاجتماعي.