خبير للعربية: العملات المشفرة تتجه لتحقيق المزيد من الماكسب عالمياً

1 دقيقة للقراءة

أظهرت إفصاحات جديدة أن بنكي "ويلز فارغو" و"جي بي مورغان" لديهما استثمارات في صناديق "بيتكوين" المتداولة لينضمان إلى بنوك أخرى أعلنت تعرضها للعملة المشفرة عبر صناديق "ETF" التي أدرجت في يناير/كانون الثاني الماضي.

واعتبر الشريك المؤسس في "كوين مينا" طلال الطباع، أن سماح السوق المالية في هونغ كونغ للتداول بالعملات المشفرة يعتبر خطوة مهمة في مسيرة العملات الرقمية، مبيناً أن بعض البنوك الكندية سمحت كذلك بإدخال العملات المشفرة في عملياتها المصرفية.

"ستاندرد تشارترد" يتوقع ارتفاع سعر بيتكوين بأكثر من الضعف هذا العام

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن قيام شركة عاليمة مهمة مثل "بلاك روك" التي تعتبر من أقوى المحافظ الاستمثارية العالمية بإطلاق صندوق "ETF"- والذي سجل أكبر تدفق مالي في تاريخ العالم- يجعل الكثيرين يتوقعون المزيد من القوة للعملات المشفرة.

وتابع: الشركات التي لديها كميات هائلة من "الكاش"، ستكون مضطرة لتحويل جزء من تلك الأموال إلى "بيتكوين" للاحتفاظ بقوتها الشرائية.

يشار إلى أن عملة بيتكوين تخطت في فبراير/شباط الماضي، بقوة لتجاوز مستوى تريليون دولار، وتدفع السوق الإجمالي للعملات المشفرة إلى حافة تريليوني دولار.

كانت قيمة العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم تضاعفت بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 52000 دولار منذ نوفمبر 2022. وقد تميز ذلك العام بالانهيار الداخلي البارز لبورصة العملات المشفرة FTX، مما أدى إلى حدوث أزمات سيولة في العديد من شركات العملات المشفرة الصغيرة.