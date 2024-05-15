جيمي ديمون يحذر من كابوس يواجه الاقتصاد الأميركي بسبب النمو المدفوع بالديون

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حث جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة على خفض عجزها المالي عاجلاً وليس آجلاً، محذراً من أن القضية من المرجح أن تصبح "أكثر إزعاجاً بكثير" إذا استمر تجاهلها.

وتأتي تعليقاته بعد فترة من الارتفاع السريع في أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية وبرامج التحفيز الضخمة المصممة لدعم أكبر اقتصاد في العالم خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال ديمون: "لقد أنفقت أميركا الكثير من المال خلال كوفيد وما بعده. بلغ العجز لدينا 6% الآن"، بحسب ما ذكره لـ "سكاي نيوز"، واطلعت عليه "العربية Business". وأضاف: "هذا كثير، لكن من الواضح أن هذا يدفع النمو".

"يمكن لأي دولة أن تقترض المال وتدفع بعض النمو، لكن هذا قد لا يؤدي دائما إلى نمو جيد"، بحسب ديمون. وأضاف: "لذا، أعتقد أن أميركا يجب أن تدرك تماماً أنه يتعين علينا التركيز على قضايا العجز المالي أكثر قليلاً، وهذا مهم للعالم".

أنفقت الحكومة الفيدرالية حتى الآن 855 مليار دولار أكثر مما جمعته في السنة المالية 2024، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، ما أدى إلى عجز كبير.

وبالنسبة للسنة المالية 2023، بلغ الإنفاق الحكومي بالعجز 1.7 تريليون دولار.

وتراكم العجز على الرغم من تطمينات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن قانون خفض التضخم سيخفض العجز بـ "مئات المليارات”، بالإضافة إلى خفض الأسعار.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان من المرجح أن تعاني الولايات المتحدة من عواقب على مدى العامين المقبلين إذا فشلت في التعامل مع عجزها، أجاب ديمون: "لا أعتقد أن هذا عقاب كبير ولا أعتقد أنه سيكون في العامين المقبلين". لكنني أعتقد أن هذا هو السبب وراء ارتفاع التضخم لدينا.

وأضاف: "أعتقد أنه إذا كنت تريد القيام بعمل عظيم في بلدك، وكان لديك عجز بنسبة 6% وديون بنسبة 100% إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذا يمكن أن يستمر لفترة من الوقت، ولكن كلما ركزنا عليه بشكل أسرع، كان أفضل".

وقال ديمون إنه يأمل أن "تركز الحكومة الأميركية بشكل جدي" على خفض العجز بينما لا تزال تتمتع بفترة من النمو الاقتصادي القوي.

وتساءل ديمون: "في مرحلة ما سوف يسبب مشكلة، فلماذا تنتظر؟". "سوف يكون سبب المشكلة هو السوق، وبعد ذلك سوف تضطر إلى التعامل معها، وربما بطريقة غير مريحة أكثر بكثير مما لو كنت قد تعاملت معها في البداية".