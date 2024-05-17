بورصة مصر تقلص خسائرها الأسبوعية لـ 6.3 مليار جنيه

دقيقتان للقراءة

تمكنت البورصة المصرية من تقليص خسائرها الأسبوعية إلى نحو 6 مليارات جنيه على الرغم من تسجيل المؤشر الرئيسي ارتفاعات أسبوعية طفيفة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية نحو 6.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الحالي، ليغلق عند مستوى 1752 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1758 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلاً خسائر بنسبة 0.4%.

خبير للعربية: تراجعات البورصة المصرية بعد التعويم خلقت فرصا جاذبة للمستثمرين

فيما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5%، بعدما صعد من مستوى 1133 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1138 مليار حنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وفي المقابل، نزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 370.4 مليار جنيه إلى 364.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.6%. كما هبط رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1503 مليارات جنيه إلى 1503 مليارات جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.01%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 26142 نقطة. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 5665 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.12% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 8160 نقطة. فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31984 نقطة. وفي المقابل، هبط مؤشر تميز بنسبة 10.06% ليغلق عند مستوى 6624 نقطة.

وبالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 173.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.886 مليار ورقة منفذة على 454 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 107 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 1.885 مليار ورقة منفذة على 282 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على نحو 7.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.13%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 9.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 218.4 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم المؤشر "إيجى إكس 70" نحو 3.2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 167.9 ألف عملية. كما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجى إكس 100" نحو 12.6 مليار جنيه بحجم تداول 3 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 386.3 ألف عملية.