"Xpeng" الصينية تبدأ الحجز المسبق لسياراتها الطائرة قبل نهاية العام

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تهدف شركة "Xpeng AeroHT"، التابعة لشركة Xpeng، إلى تسليم سيارتها الطائرة للعملاء في عام 2026، حسبما صرح الرئيس المشارك لشركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية لشبكة "CNBC" الأميركية يوم الجمعة، واطلعت عليه "العربية Business".

وفي العام الماضي، قدمت Xpeng AeroHT السيارة الطائرة - وهي شاحنة كبيرة بها طائرة كهربائية بدون طيار تتسع لمقعدين. يمكن أن تنفصل السيارة الطائرة عن الشاحنة، ويمكن للأشخاص بعد ذلك ركوب الطائرة بدون طيار والتحليق بها.

وقال الرئيس المشارك لشركة Xpeng، برين قو، إن السيارة ستكون متاحة للطلب المسبق هذا العام، مضيفاً أن الشركة تأمل في تسليم السيارات في عام 2026.

وأشار قو إلى الحصول على جميع الموافقات المعقدة. وأضاف "السبب وراء ثقتنا، هو أننا نصمم هذا للاستخدام ليس في المراكز الحضرية، ولكن للضواحي في المناطق ذات المناظر الخلابة، حيث ... سنعمل مع البلديات لإنشاء حدائق الطيران ومناطق الطيران التي تسمح للناس بالاستمتاع بالطيران من دون متاعب الطيران".

وقالت Xpeng هذا العام إن السيارة الطائرة تمر حالياً بعملية اعتماد من هيئة تنظيم الطيران الصينية.

يعد الجدول الزمني لعام 2026 متأخراً قليلاً عن هدف التسليم في الربع الرابع من عام 2025 الذي روجت له Xpeng سابقاً.

وقال قو إن الركاب لن يحتاجوا إلى ترخيص خاص لقيادة السيارة الطائرة بدون طيار للاستخدام الأولي.

وأوضح قو: "عندما تقترب أكثر من المراكز الحضرية، فإنك تحتاج إلى تراخيص خاصة وسيكون الحصول على الموافقة عليها أكثر تعقيداً".

وتتطلع Xpeng إلى التوسع في مجالات أخرى من التنقل الكهربائي، حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة، هي تشياوبينغ سابقاً لـ CNBC أن الروبوتات والسيارات الطائرة كانت جزءاً من أهداف الشركة طويلة المدى.