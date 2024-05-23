أكبر 10 دول في العالم تصديرا للسلع والخدمات.. وبلدان عربيان يحدثان اختراقا
الصين في المرتبة الأولى بقيمة صادرات نحو 3.7 تريليون دولار
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كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن الدول الأكثر تصديرا للسلع والخدمات في العالم، حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى بقيمة صادرات تقترب من 3.7 تريليون دولار في عام 2023، ما يجعلها أكبر مصدر في العالم في ذلك العام.
والسلع المصدرة الرئيسية للصين هي الإلكترونيات والآلات الأخرى، والسلع المستوردة الهامة هي الإلكترونيات، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومكونات الكمبيوتر الأخرى.
و"الأونكتاد" هي المؤسسة التابعة للأمم المتحدة التي تتعامل مع التجارة والتنمية.
ومن المثير للاهتمام، أنه من بين الدول العشر الأولى المصدرة، هناك أربع دول من آسيا، وخمس من أوروبا، وواحدة من أميركا الشمالية.
وكانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 3 تريليون دولار في عام 2023، وفقا لتقرير نشره موقع "ceoworld" واطلعت عليه "العربية Business".
وتعد ألمانيا ثالث أكبر مصدر على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم.
وكان أكبر 5 شركاء تجاريين مع ألمانيا في عام 2022 هم الصين والولايات المتحدة، وهولندا، وفرنسا، وبولندا.
وكشفت البيانات أن أهم 5 وجهات للصادرات من الولايات المتحدة هي كندا والمكسيك والصين واليابان والمملكة المتحدة.
ومن الدول العربية جاءت الإمارات في المرتبة 18 عالميا بقيمة صادرات 552 مليار دولار، فيما جاءت السعودية في المرتبة 21 عالميا بقيمة صادرات 443 مليار دولار.
وكان ترتيب الدول الأكثر تصديرا للسلع والخدمات كالتالي:
الصين: 3.7 تريليون دولار
الولايات المتحدة: 3.01 تريليون دولار
ألمانيا: 2.03 تريليون دولار
بريطانيا: 1.01 تريليون دولار
فرنسا: 1.007 تريليون دولار
هولندا: 1.004 تريليون دولار
اليابان: 918 مليار دولار
كوريا الجنوبية: 823 مليار دولار
الهند: 767 مليار دولار
إيطاليا: 748 مليار دولار
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