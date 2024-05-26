مارك زوكربيرغ يواجه احتجاجاً من المساهمين بشأن سلامة الأطفال

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يواجه مارك زوكربيرغ انتقادات حادة من المساهمين بشأن نهج فيسبوك وإنستغرام فيما يتعلق بسلامة الأطفال، حيث تخضع إمبراطوريته لوسائل التواصل الاجتماعي لتدقيق متزايد بسبب تأثيرها على المراهقين.

طلبت الشركتان الاستشاريتان لخدمات المساهمين المؤسسية (ISS) وغلاس لويس من المستثمرين دعم اقتراح المساهمين الذي يدعو إلى مزيد من الإفصاحات حول كيفية تعامل الشركة الأم ميتا مع الحفاظ على سلامة الأطفال، وفقاً لما ذكره موقع "التليغراف"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويدعو القرار، الذي سيتم التصويت عليه في الاجتماع السنوي يوم الأربعاء، شركة Meta إلى تحديد أهداف لقياس مدى تأثيرها على سلامة الأطفال وتقديم تقرير سنوي عن أدائها. وقد طرحت هذه الفكرة ليزيت كوبر، والدة سارة كوبر، التي قالت إنها تم تشكيل وعيها عبر الفيسبوك عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها.

غالبا ما تواجه شركة ميتا ضغوطا من المستثمرين بشأن نهجها تجاه سلامة الأطفال، والقرارات غير الملزمة ليس لديها فرصة للتمرير، لأن زوكربيرغ لديه سيطرة الأغلبية على أسهم شركة ميتا.

ومع ذلك، فإن القوانين الجديدة المصممة لحماية الأطفال عبر الإنترنت تعني أن المساهمين يعتبرون أن هناك خطراً متزايداً إذا تم النظر إلى شركة Meta على أنها تتبع نهجاً متساهلاً فيما يتعلق بسلامة الأطفال.

ويقول اقتراح المساهمين، والذي تدعمه أيضاً سلسلة من المجموعات المحافظة: "يدرج موقع Meta على الويب بعض الخطوات المتخذة لتحسين سلامة الأطفال، لكنه لا يتضمن أهدافاً متاحة للعامة تتعلق بسلامة الأطفال أو الحد من الضرر على مستوى الشركة للمستثمرين وأصحاب المصلحة. للحكم على مدى فعالية الأدوات والسياسات والإجراءات المعلنة من Meta".

وقالت شركة ميتا في وثائق المساهمين إنها بذلت سلسلة من الجهود لحماية المستخدمين الشباب، وإن إصدار تقرير سنوي حول هذا الأمر سيكون "غير ضروري".

ومع ذلك، قالت ISS إن الشركة "لا تزال تواجه خلافات تتعلق بسلامة الأطفال" وإن "المساهمين سيستفيدون من المعلومات الإضافية حول كيفية إدارة الشركة للمخاطر".

وقالت شركة غلاس لويس: "لا نعتقد أن الشركة قدمت إفصاحاً كافياً لتثبت للمساهمين أن هذه المخاطر ستديرها الشركة، وليس لدينا أي سبب للتأكد من أن الشركة ستتصرف بشكل استباقي وليس بشكل تفاعلي".

تعتبر توصيات ISS وGlass Lewis مؤثرة لأنها غالبا ما تحدد كيفية تصويت مديري الصناديق وغيرهم من المساهمين المؤسسيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا حول ما إذا كان فيسبوك وإنستغرام لهما آثار إدمانية محتملة على الأطفال. وتقول الشركة إن لديها العشرات من الأدوات لجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أماناً.

وفي المملكة المتحدة، تواجه الشركة قوانين جديدة للسلامة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المعارضة المستمرة لخططها لإدخال التشفير إلى خدمات المراسلة في فيسبوك وإنستغرام.