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إيلون ماسك

شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تجمع 6 مليارات دولار في جولة تمويل

سيكويا كابيتال وأندريسن هورويتز من بين داعمي رأس المال الاستثماري

دبي - العربية.نت
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جمعت شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التابعة لـ "إيلون ماسك" 6 مليارات دولار لتسريع تحديها لحلفائه السابقين في OpenAI.

وتأتي جولة التمويل من السلسلة B، التي تم الإعلان عنها في منشور بالمدونة يوم 26 مايو، بعد أقل من عام من ظهور xAI لأول مرة وتمثل أحد أكبر الاستثمارات في المجال الناشئ لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. كان ماسك من أوائل المؤيدين للذكاء الاصطناعي، حيث دعم OpenAI قبل تقديمها روبوت الدردشة "ChatGPT" في أواخر عام 2022.

وفي وقت لاحق، سحب دعمه من المشروع ودعا إلى توخي الحذر بسبب المخاطر المحتملة للتكنولوجيا. لقد كان من بين مجموعة كبيرة من قادة الصناعة الذين حثوا على التوقف مؤقتاً لتطوير الذكاء الاصطناعي في العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

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وأطلق ماسك منافساً لـ ChatGPT من OpenAI في نوفمبر، يُدعى Grok، والذي تم تدريبه ودمجه في X.com، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم تويتر. وكان هذا حتى الآن هو المنتج الأكثر وضوحاً لعمل شركة xAI، التي يقودها مديرون تنفيذيون يتمتعون بخبرة سابقة في شركة "DeepMind" التابعة لشركة ألفابيت، وشركة مايكروسوفت، وتسلا.

وقالت الشركة في مدونتها إنها تعتزم استخدام الأموال لطرح منتجاتها الأولى في السوق وبناء بنية تحتية متقدمة وتسريع تطوير التقنيات المستقبلية.

وأضاف ماسك في منشور على موقع X إن "تقييمها المسبق قبل النقود" أو ما يعرف بـ Pre-Money Valuation كان 18 مليار دولار. وقد دعمت أسماء رأس المال الاستثماري Marquee، وسيكويا كابيتال، وأندريسن هورويتز، عملية جمع الأموال، التي تعد واحدة من أكبر عمليات جمع الأموال حتى الآن في الصناعة.

واستثمرت شركة مايكروسوفت حوالي 13 مليار دولار في OpenAI، في حين استثمرت شركة أمازون حوالي 4 مليارات دولار في "Anthropic".

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