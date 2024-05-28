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علم أميركا وعلم بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)- آيستوك
علم أميركا وعلم بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) - آيستوك
الفيدرالي

مسؤول في الفيدرالي: العودة لرفع الفائدة سيناريو محتمل إذا لم تستجب أرقام التضخم

رؤية "عدة أشهر أخرى" من بيانات التضخم الإيجابية شرط قبل خفض أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتعين على الفيدرالي انتظار تقدم كبير بشأن التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.

وردا على سؤال حول الشروط اللازمة لكي يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام، قال كاشكاري: "أعتقد أن هناك عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الإيجابية، لتمنحني الثقة في أنه من المناسب التراجع"، وفقاً لما ذكره لشبكة CNBC، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال أيضاً إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا فشل التضخم في الانخفاض بشكل أكبر. وأضاف كاشكاري: "لا أعتقد أننا يجب أن نستبعد أي شيء في هذه المرحلة".

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يأتي ذلك بعد أن قال في وقت سابق من هذا الشهر إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة "لفترة ممتدة" - ربما طوال العام.

وظهر اختلاف بين البنوك المركزية الكبرى بشأن التوقعات بشأن أسعار الفائدة، حيث أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي - عادة أول من يتحرك - أكثر تشددا وسط تضخم لا يزال مرتفعا.

من المتوقع الآن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع إلقاء شخصيتين رئيسيتين من البنك المركزي الأوروبي بثقلهما وراء خفض يونيو يوم الاثنين.

ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الصيف.

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