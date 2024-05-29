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قال رئيس قسم التداول والتحليل المالي في شركة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية، شادي بطاينة، إن عودة تداول سهم دريك آند سكل بعد توقفه قبل 5 سنوات كانت عملية موفقة، مشيرا إلى ارتفاع السهم بنسبة 25% مقارنة بسعر الاكتتاب في زيادة رأس المال 25 فلسا حيث ارتفع إلى 31 فلسا تقريبا.

وأضاف في مقابلة مع "العربيةBusiness" أن أحجام التداول لسهم دريك آند سكل في اليوم الأول لعودته للتداول مبشرة بلغت 150 مليون درهم ليصل أعلى حجم تداول في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي ما يعطي طمأنة للمساهمين، متوقعا أن يواصل السهم الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع إتمام عملية جدولة الديون وشطب 90% منها، وتحويل نسبة 10% المتبقية من الديون إلى صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بعد 5 سنوات.

وأوضح أن سبب ارتفاع أحجام التداول على سهم دريك آند سكل اليوم هو وجود نوعين من المستثمرين: الأول من لهم أسهم ومضطرون لبيعها نظرا لعدم تمكنهم من ذلك منذ 5 سنوات ومستثمرون آخرون يحاولون الاستفادة من الفرص وخاصة في عملية تعويم السهم في أول يوم من استئناف التداول، ومع توافر السيولة استقر السهم فوق مستوى 30 فلسا.

وقال بطاينة إن مؤشر سوق أبوظبي"FADX15" حقق خلال السنوات الماضية ارتفاعا كبيرا وصل إلى مستوى 10 آلاف نقطة، مشيرا إلى أن مكررات الربحية بالنسبة لسوق أبوظبي أكثر جاذبية من سوق دبي المالي.

وعزا تراجع مؤشر سوق أبوظبي مؤخرا إلى عمليات جني أرباح بعد ارتفاع متواصل لسنوات طوال، مشيرا إلى إمكانية أن تكون سوق أبوظبي تشهد تصحيحا ولكن على مستوى الفرص والأساسيات فإنها ستتماسك في الفترة المقبلة وتستأنف الأداء الإيجابي على مستوى جميع القطاعات".